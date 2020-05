Francesca Fialdini conduce Fame d’amore su Rai 3: viaggio nel mondo dei giovanissimi con disturbi alimentari

Dall’11 maggio 2020 arriva su Rai 3 un nuovo programma che vedrà Francesca Fialdini alla conduzione. Si chiama Fame d’amore e ci racconta il viaggio della conduttrice di Da Noi a ruota libera nel mondo dei più giovani. La Fialdini ha visitato due comunità e lì ha incontrato giovanissime ragazze e giovanissimi ragazzi che stanno affrontando un percorso per combattere e superare i loro disturbi alimentari.

Nella sua intervista per la rivista Chi, Francesca Fialdini ha dichiarato:

“Per chi ha disturbi di questo tipo ora la casa è la prigione che o riempi di provviste o svuoti privandoti di tutto. Se sei solo puoi agire indisturbato e aggravare il problema. Se sei con la famiglia il tuo problema non riesci più a nasconderlo e questo è un altro possibile dramma. E’ vero, uno può dire: “Ma già abbiamo il coronavirus”, ebbene, questo non significa che il resto non esista, il resto si amplifica”