Milly Carlucci ammette la difficoltà senza hair stylist a Vieni da me (Foto)

Prima ospite di Vieni da me in collegamento oggi da casa è Milly Carlucci, perfetta come sempre, tanto che sembra avere un hair stylist e una truccatrice in casa con lei (foto). Non è così ovviamente, la Carlucci in quarantena ha dovuto imparare a fare tutto da sola e a Caterina Balivo confessa che è stata per lei la cosa più complicata. Spiega che dovendo fare le dirette social con gli altri protagonisti di Ballando con le Stelle non poteva di certo apparire come appena sveglia. E’ quindi il pettine che mette nella capsula del tempo di Vieni da me, perché un giorno riaprendola non dovrà dimenticare questa difficoltà che può apparire banale in confronto a tante altre più importanti ma non lo è se si pensa al di là della risposta. Milly Carlucci confida che se in tv appare sempre così bella e perfetta è perché dietro di lei c’è un team di esperti, ci sono Patrizia e Riccardo. Sono i suoi collaboratori fidati e in queste settimane è pensando a quello che ha visto fare negli anni che è riuscita a non fare danni e a potere apparire in video.

MILLY CARLUCCI A VIENI DA ME RICORDA CHE DA RAGAZZINA NON CURAVA LA SUA IMMAGINE

“Ho dovuto fare tesoro di quello che ho visto fare e ho imparato a fare da sola, mi sono ingegnata perché non mi potevo presentare in video come uscita dal letto”. Caterina Balivo è curiosa di sapere come facesse da ragazzina? “Se guardi i primi filmati io ero acqua e sapone, venivo dallo sport, mi asciugavo i capelli che venivano facilmente lisci e basta” la risposta della Carlucci.

Niente spazzola, niente malizia nel pensare che andando in tv dovesse presentarsi in modo perfetto, come invece fa oggi.

Altra cosa che la conduttrice di Ballando sotto le Stelle mette nella capsula del tempo è la gioia che ha regalato a tutta la famiglia il cucciolo, il secondo cane che ha adesso cinque mesi: “Per seguire Maggie abbiamo avuto un argomento di conversazione diverso dal bollettino da seguire ogni giorno”.