Alba Parietti ha contratto il Coronavirus: rivelazione a Cartabianca su Rai3 – VIDEO

Incredibile rivelazione nel corso della puntata del 5 maggio 2020 di Cartabianca, il talk show di Rai Tre condotto da Bianca Berlinguer: ospite di uno degli spazi è stata la showgirl ed opinionista Alba Parietti; la donna ha ammesso senza grossi patemi d’animo di aver scoperto di aver contratto il Coronavirus e di esser sopravvissuta ai suoi sintomi pur non avendo ricevuto particolari cure o una regolare ospedalizzazione.

Nella intervista avvenuta poco prima della mezzanotte, la conduttrice del programma Bianca Berlinguer ha così introdotto l’argomento in collegamento con la sua ospite: “L’altra sera mi hai mandato un messaggio. Che cosa diceva questo messaggio?”. La risposta di Alba Parietti non si è lasciata attendere: “Diceva che avevo la certezza di aver contratto il Coronavirus”.

Alba Parietti ha contratto il Coronavirus: il VIDEO da Cartabianca Rai3

Senza alcun grosso preambolo, Alba Parietti si lancia in quarta nel raccontare il suo periodo di convivenza con il Coronavirus: “Il 9 di marzo ho iniziato ad accusare dei sintomi, che altro non erano che una febbre […] Tutto è cominciato con un mal di gola, un po’ di raffreddore e sensazione di spossatezza. […] Sintomi febbrili: da 37,3 fino a 37,8 gradi. Ho chiamato il medico per sapere cosa potevo avere. Ho tenuto la speranza di aver contratto altro, magari era solo un colpo di freddo… Infatti, con una semplice tachipirina, la febbre è sparita”.

Ma i sintomi accusati di Alba Parietti non si sono limitati a questi: “Ho avuto altri sintomi che ho scoperto essere provenienti al Coronavirus attraverso ricerche su internet o confrontandomi con altre persone. Non c’era nessuno che all’epoca ti diceva che fra i sintomi del Coronavirus c’è l’assenza di gusto e di olfatto. Io l’ho scoperto parlando con altre persone che avevano riscontrato la stessa problematica”.

Quindi Alba Parietti, forte delle ricerche online, delle news e di quanto sentiva, ha deciso di forzarsi autonomamente alla quarantena: “Mi sono isolata dal resto della mia famiglia chiudendomi in camera mia, quasi sigillandomi! Ho fatto una quarantena… per scelta mia”.

Alba Parietti a #cartabianca #AlbaParietti: "Ieri ho avuto la risposta definitiva: io avevo contratto il coronavirus, ora sono immune e sto bene."A #cartabianca il racconto della sua esperienza. Publiée par Rai3 sur Mardi 5 mai 2020

Ma come fa Alba Parietti ad esser sicura di aver contratto il Coronavirus e ad averlo sconfitto? La showgirl afferma di aver fatto ben due test clinici: il test sierologico (quello con la gocciolina di sangue) e in seguito anche il tampone faringeo.

Difatti, la Parietti comunica: “Ieri (4 maggio 2020, ndr) ho avuto la risposta definitiva ma avevo già fatto il test sierologico, di quelli che si trovavano in giro. Sì, quello che ti fai il buco al dito. Un test che dicevano che era impreciso anche se io l’ho fatto in un centro biomedico di Pavia […] Era risultato positivo IgG, cioè avevo sviluppato le difese immunitarie di una malattia che in questo caso è il Coronavirus. Quindi io avevo sviluppato gli anticorpi del Coronavirus. E questo risulta anche all’Istituto San Matteo di Pavia […] Mi è stato fatto poi anche il tampone. Sono negativa. Sono guarita”.