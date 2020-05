Detto Fatto sta per tornare: il messaggio di Bianca Guaccero per la fase 2

Buone notizie per i fans di Detto Fatto: a quanto pare anche per Rai 2 inizia la seconda fase o meglio la fase 2. E si riparte proprio con Detto Fatto che dovrebbe tornare in onda tra qualche giorno. A dare l’annuncio in modo ufficiale è stata Bianca Guaccero che dai social ha spiegato che presto si andrà in onda anche se con una modalità certamente diversa-

Si era detto che il programma di Rai 2 non sarebbe più tornato in onda ma a quanto pare, queste voci sono state smentite. Non sappiamo se si andrà in onda in diretta o con delle puntate registrate. Bianca Guaccero parla sui social di una ripartenza lunedì. Sulla guida ufficiale Rai per la prossima settimana alle 14 sono previsti ancora film. Per cui forse si tornerà con le registrazioni per poi andare in onda dal 18 maggio 2020?

BIANCA GUACCERO PRONTA A TORNARE CON DETTO FATTO

Ed ecco le parole di Bianca che sceglie di ringraziare la sua squadra di trucco e parrucco, farà a meno di loro nelle prossime puntate, ma ci tiene a salutarli con affetto:

La nostra grande squadra… quel camerino che assiste ogni giorno allo show nello show… mi mancherete ragazzi… ma cercherò di fare al meglio anche il vostro di lavoro. Da lunedì si ricomincia, farò tutto da sola perciò anche voi a casa siate clementi! 😅 Trucco e Parrucco per ora non ci saranno, avremo dei cambiamenti, ma saremo sempre noi! Ripartiamo, e lo facciamo per tutto l’amore che ci dimostrate sempre anche in una situazione come questa. Ce la metterò tutta per strapparvi qualche sorriso, ormai mi conoscete, non riesco ad essere diversa da così…😉 e intanto però, se mi permettete, il mio grazie più profondo va a tutte le persone che lavorando in ospedale hanno visto in faccia la sofferenza vera. A quelle persone va tutta la nostra riconoscenza, la nostra stima, perché non si sono mai fermate, perché sono state padri, madri, figli, per quei malati che non hanno potuto nemmeno stringere la mano ai propri cari mentre erano ricoverati… hanno rischiato la loro stessa vita, e lo hanno fatto in silenzio. Grazie a tutti voi! #love @fra.hairstyle @donatella.mua @biancaguacceromanagement