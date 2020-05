Alena Seredova racconta della bimba in arrivo, dal nome alla gravidanza a 42 anni (Foto)

L’ultima volta che Alena Seredova era stata nello studio di Vieni da me era già incinta ma aveva tenuto nascosta la gravidanza, oggi il suo pancione racconta già un parto molto vicino (foto). Manca pochissimo alla nascita della bimba di Alena Seredova, che conferma il sesso del bebè in arrivo ma non rivela il nome scelto. Fa sorridere però quando spiega che ha sempre avuto una lista con i suoi nomi preferiti ma con il passare degli anni e degli incontri con le persone ne ha cancellati tanti. Sono rimasti quelli legati alle persone che le piacciono. Sarà una sorpresa per tutti sapere come si chiama la piccola e se avrà il doppio nome come i suoi fratelli. A proposito dei due figli maschi di Alena con molta sincerità confessa che la notizia della cicogna l’hanno presa come due adolescenti, com’era prevedibile, senza grossi festeggiamenti. E’ felice sia femmina perché così i due figli grandi non avranno concorrenza ma spera la proteggano, è questo il suo sogno.

ALENA SEREDOVA HA INIZIATO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL PARTO MA SENZA CORREDINO

Il lockdown ha imepdito alla Seredova di comprare il corredino che avrebbe voluto per la bambima, voleva attendere la primavera per gli acquisti ma non ha potuto più farlo. E’ stata però brava a conservare tutto quello che era dei suoi figli e la bimba indosserà tutine con macchinine e trattori. Così come giocherà anche con i giochi dei suoi ragazzi.

La splendida ex modella ceca ripete che magari i figli non si fanno a 42 anni ma Caterina Balivo ricorda che è stata la vita a cambiare tutto per lei. Ha cambiato compagno e il terzo figlio arriva più desiderato che mai.

Non sa se Alessandro Nasi potrà entrare in sala parto, preferisce non illudersi altrimenti poi ci rimane male, attenderà l’ultimo momento perché in questo periodo le decisioni e le regole cambiano velocemente a causa dell’emergenza sanitaria. Potrebbe partorire già il 21 maggio anche se il termine scade i primi di giugno ma è quasi sicura che la sua piccola nascerà prima.