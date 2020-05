Alena Seredova un pancione enorme e confida quanto pesa e le nuove taglie (Foto)

Un pancione che sembra sul punto di esplodere ma è solo la meravigliosa foto di Alena Seredova scattata dal basso, un misto di amore e ironia, bellezza e natura. E’ infatti l’esplosione della natura quella che vuole mostrare la Seredova che al nono mese di gravidanza è più bella e in forma che mai. Quanto pesa Alena Seredova in gravidanza se lo chiedono tante fan curiose perché l’ex modella ceca anche con il suo pancione nudo e quasi pronta al parto non sembra avere preso molti chili. Il pancione è davvero enorme ma ha confidato di avere preso solo sette chili, molti meno rispetto al passato, alle due precedenti gravidanze. “Il seno per ora è aumentato di due taglie” e sa già che aumenterà ancora ma è la natura che fa il suo corso e lei attende il più serena possibile che arrivi il momento del parto.

ALENA SEREDOVA QUASI PRONTA AL TERZO PARTO

La data del parto è prevista per i primissimi giorni di giugno ma il medico le ha già anticipato che tra poco più di una settimana ogni giorno potrebbe essere quello del lieto evento. Alena immagina che la piccola non attenderà l’ultimo momento per venire al mondo perché è già una monella. Sarà quindi un parto naturale e Alena e Alessandro Nasi non vedono l’ora di tenere tra le braccia la loro piccolina.

In attesa sono anche i primi due figli nati dal matrimonio con Gigi Buffon: Louis Thomas che ha 12 anni e David Lee che ne ha 10. Anche la piccola in arrivo parlerà due lingue, italiano e ceco, come la sua mamma e i fratelli e avrà il doppio passaporto. Intanto mamma Alena sui social continua a postare le foto della sua terza gravidanza, orgogliosa del suo bellissimo pancione e della nuova vita.