Alena Seredova pancione nudo e carezze, Alessandro Nasi coccola le sue donne (Foto)

Bastano poche parole per Alena Seredova perché dice tutto la foto che ha scelto di pubblicare, ancora una volta il suo pancione nudo ma sono le carezze del papà a emozionarla (Foto). Ovviamente il papà a cui si riferisce è Alessandro Nasi, è l’uomo che ha restituito la felicità o forse le sta dando emozioni mai provate prima. La piccola nascerà tra 5 o 6 settimane, questa la risposta di Alena Seredova a una fan che le ha chiesto il tempo che manca per abbracciare la sua bimba. La prima figlia femmina dopo i due bellissimi Buffon che ovviamente stanno trascorrendo la quarantena con lei e il suo compagno. E’ prima di tutto una mamma Alena e non smette di ricordarlo, l’ha sempre fatto, ha sempre protetto i suoi figli e in questa emergenza coronavirus non può permettersi pensieri negativi, ha una responsabilità troppo grande per la vita che sta per venire al mondo.

ALENA SEREDOVA IL SUO BUONGIORNO PIU’ DOLCE

E’ la foto del buongiorno scattata nel lettone. Il suo bellissimo pancione e lei che è sempre in forma perfetta perché al settimo cielo, serena, perché è una delle modelle più belle. Il parto è previsto agli inizi di giugno ma la piccola potrebbe anche arrivare prima del previsto. Non hanno ancora svelato il loro nome, in realtà non hanno nemmeno ufficializzato si tratti di una bimba ma ormai sembra evidente che sia così.

Esce di casa solo per lei, per i controlli dal medico, per il resto si occupa della sua famigli a Torino confermando ogni giorno quanto sia fortunata a essere mamma e avere Alessandro Nasi accanto. Manca poco per il parto e magari tra un mese la situazione in Italia sarà anche meno grave, sarà di certo così, e per Alena Seredova inizierà il tempo migliore.