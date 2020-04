Alena Seredova col pancione va dal medico per un controllo (Foto)

Alena Seredova resta a casa come tutti, in quarantena, esce solo per la sua bimba, per i controlli medici in vista del parto (foto). E’ bellissima col pancione, a 42 anni non pensava di diventare di nuovo mamma ma la felicità è arrivata anche per lei grazie ad Alessandro Nasi. Alena come tutti evita di uscire di casa; abita a Torino e lì il pericolo di contagio è ancora alato. Non può fare tutti i controlli che avrebbe voluto ma quelli necessari non li salta, ovviamente prendendo tutte le precauzioni possibili, prima tra tutte la mascherina. Sul suo profilo Instagram la Seredova mostra le foto mentre si reca nello studio medico. Bellissima, solare, nonostante il periodo sia difficile e non di certo il migliore per una gravidanza. “Esco solo per vedere te. Dal medico di controllo” ha commentato Alena Seredova salutando anche tutti i suoi follower in attesa di notizie.

SOLO BELLE NOTIZIE PER ALENA SEREDOVA INCINTA

Infatti per la splendida modella ceca ci sono solo belle notizie, la bimba sta bene e la famiglia non attende altro che la piccola arrivi in casa. Non stanno più nella pelle soprattutto lei e il suo compagno, mente immagina che i suoi figli, Louis Thomas e David Lee, ancora non abbiano capito come tutto si rivoluzionerà con l’arrivo della sorellina in casa.

Ormai manca davvero poco ma più passeranno le settimane e più sarà serena nel dare alla luce sua figlia. La pandemia magari sarà meno grave, intanto sa già che è in ottime mani, che non c’è pericolo restando a casa e non ci sarà nel momento del parto.

E’ sempre stata molto sincera e al tempo stesso diplomatica, a parte qualche sassolino che si è tolta dalle scarpe, ha raccontato in un secondo momento del dolore che ha vissuto quando è finito il matrimonio con Gigi Buffon. Credeva che nessuno l’avrebbe più voluta, si sbagliava e di molto.