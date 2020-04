Alena Seredova pronta al parto ma non sa come reagiranno i suoi figli (Foto)

Mancano ancora un bel po’ di settimane al parto di Alena Seredova ma la splendida modella ceca è già pronta, serena, felice, di allargare la sua famiglia e accogliere la sua prima figlia femmina (foto). Meravigliosa anche con il pancione Alena Seredova ovviamente se avesse potuto non avrebbe scelto questo periodo per la dolce attesa ma lei e Alessandro Nasi sono al settimo cielo anche se con tutte le difficoltà del momento. Non è facile nemmeno per lei anche se la sua quarantena è dorata. Potrebbe non essere il parto dei suoi sogni, anche se sarà a giugno e di certo andrà meglio rispetto a oggi. Il coronavirus ha bloccato tutto e rallentato le vite di tutti e anche Alena non può sottoporsi a tutti i controlli e alle visite che magari avrebbe fatto in altri periodi. Sta bene, sta benissimo la sua bimba e tutti insieme cercano di trascorrere la quarantena nel modo più sereno possibile.

ALENA SEREDOVA NON AVEVA BISOGNO DEL CORONAVIRUS PER STARE PIU’ TEMPO CON I SUOI FIGLI

Alla rivista Chi ha confidato che come per tutti i ritmi sono cambiati e rallentati ma che è sempre stata una mamma molto presente e che non aveva bisogno di questo per trascorrere più tempo con i suoi figli, Louis Thomas e David Lee, nati dal matrimonio con Gigi Buffon.

Con una lettera molto carina scritta da lei ma da parte della sua bimba che sta per nascere ha annunciato il dolce evento ai figli ma non sa come la prenderanno davvero quando la bimba arriverà davvero a casa. Sono felici ma sa che non si rendono ancora conto che è in arrivo una sorella: “Non si rendono molto conto di quel che accadrà… La sorella non è ancora una presenza, e credo che lo sarà solo quando la vedranno. Allora saprò dire come l’hanno presa”.

Tutti insieme continuano ad allenarsi in casa e nel giardino, pronti a tornare alle attività sportive appena sarà tutto finito. Intanto il lungo conto alla rovescia per il parto è già iniziato.