La tv della Fase 2, da lunedì torna anche Detto Fatto: le anticipazioni

Lo aveva anticipato proprio Bianca Guaccero dai social e poche ore fa è arrivato anche il comunicato ufficiale della Rai: dalla prossima settimana torna Detto Fatto. Fino a ieri sulla Guida Tv c’erano ancora i film nella stessa fascia oraria su rai 2 ma Detto Fatto torna regolarmente in onda l’11 maggio 2020, come annunciato da Bianca.

Che cosa vedremo quindi in questa fase 2 ? Come sarà la versione rinnovata di Detto Fatto che rispetterà le regole del distanziamento sociale e quindi vedrà diversi tutor in collegamento da casa? Tra le novità anche diversi spazi dedicati ai bambini e ai ragazzi che devono passare più tempo del solito in casa.

Scopriamolo con le anticipazioni.

DETTO FATTO TORNA DALL’11 MAGGIO 2020: LE ANTICIPAZIONI

Ogni giorno, nel corso delle puntate, verranno proposti tanti tutorial utili per il pubblico, con molti spazi interessanti e coinvolgenti anche per i bambini e i ragazzi. Alcuni tutor della grande famiglia di Detto Fatto saranno presenti in studio, altri si collegheranno da casa così come diversi ospiti vip, protagonisti anche loro di alcuni tutorial. Mentre, nel rispetto di tutte le regole e le indicazioni di questo periodo, Bianca Guaccero sarà in studio con i suoi compagni del cast fisso, Carla Gozzi, Jonathan Kahanian e Gianpaolo Gambi che proporranno le loro rubriche, adattandole al periodo che stiamo vivendo.

Carla Gozzi inaugurerà la rubrica “La sfida degli armadi”, durante la quale si collegherà con alcune telespettatrici che giocheranno a comporre l’outfit più giusto per una determinata occasione con i capi che hanno nei loro armadi e darà loro i suoi preziosi consigli. Jonathan riproporrà la “Superclassifica Jon”, commentando alcuni comportamenti dei vip in quarantena, e, inoltre, questa settimana si collegherà con lo psicologo Luca Mazzucchelli che darà consigli per vivere al meglio questo periodo. Gianpaolo Gambi dedicherà, invece, i suoi spazi ai più piccoli: con “Indovina il libro”, cercherà di far indovinare a Bianca Guaccero i titoli di alcuni classici della letteratura per ragazzi, con la “Posta di Gambi” risponderà alle letterine ricevute dai bambini con le richieste più originali, e, infine, al termine della puntata, farà ballare tutti con la “Baby Dance”.

Tra i tutor presenti in studio nel corso della prima settimana ci saranno: l’hair staylist Stefano Bonomi, che suggerirà come prendersi cura dei propri capelli anche in casa, il personal trainer Maikol Fazio, con il fitness per esercitarsi in casa o all’aperto, e il giovane Chef Mattia Poggi, che proporrà ricette adatte a far divertire i più piccoli, perfette per essere preparate a quattro mani da genitori e figli.

Appuntamento quindi a lunedì con il ritorno di Detto Fatto su Rai 2!