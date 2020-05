Domenica IN si allunga: Mara Venier conferma la data di chiusura

Questo pomeriggio Antonella Clerici nel corso della diretta di Domenica In ha ringraziato Mara Venier per il lavoro che sta facendo da due mesi ormai. Non era facile andare in onda in diretta visto che lo scopo non era informare ma cercare di portare nelle case di 4 milioni di italiani un po’ di leggerezza. Mara ce l’ha fatta. Non è stato facile e anche se lei proprio oggi ha ringraziato la sua squadra, spesso di cose che non hanno funzionato ce ne sono state ( e succedeva anche prima che i ranghi fossero ridotti). In ogni caso Mara ha davvero portato il buon umore ed è forse anche per questo che la rete ha deciso di chiederle un altro piccolo sforzo: andare in onda per tutto il mese di giugno.

Settimana scorsa la conduttrice aveva accennato alla possibilità di restare in onda per altre puntate, qualcuna in più rispetto a quello che era previsto. E oggi, nella diretta del 10 maggio 2020, ha confermato che la sua Domenica IN si allungherà.

DOMENICA IN SI ALLUNGA: ECCO FINO A QUANDO ANDRA’ IN ONDA

In collegamento con una amica e ospite speciale in diretta da Cellino San Marco, Mara Venier ha confermato che si andrà in onda per un altro mese e mezzo. Non capitava da anni che Domenica IN andasse in onda fino alla fine di giugno.

“Il direttore di rete Coletta e il direttore generale Salini ci hanno chiesto di andare avanti fino al 28 giugno e così ci allunghiamo di un mese… se la Zia ce la fa, eh” ha detto Mara invitanto Romina Power nella sua ultima puntata.

Noi ovviamente auguriamo a Mara di farcela e di andare avanti come ha fatto in questi due mesi. Il pubblico le ha dimostrato grande affetto e continuerà a farlo visto che non tutti potranno godersi questa strana primavera e l’inizio dell’estate.