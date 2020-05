Domenica IN si allunga: in onda anche a giugno? Lo spoiler di Mara

Come saprete Mara Venier non riesce a tenersi un cecio in bocca e nella puntata di Domenica IN, forse anche felice di quello che stava per dire, ha anticipato qualcosa! Una notizia interessante per il pubblico di Rai 1 che in questi due mesi si è tenuto stretto Domenica IN, uno dei pochi programmi andati in onda in diretta. Mara è riuscita a fare un ottimo lavoro, nonostante i tanti problemi tecnici che ci sono stati. Ma è andata avanti, grazie alla sua squadra. E oggi in diretta il 3 maggio 2020 ha rivelato che probabilmente Domenica IN potrebbe allungarsi.

DOMENICA IN SI ALLUNGA? VA IN ONDA ANCHE A GIUGNO?

Il palinsesto estivo di Rai 1 potrebbe essere completamente stravolto. Ed è importante però anche continuare a informare, ad andare in onda con dei programmi in diretta, visto che molti sono stati in pausa per mesi. In questa ottica quindi pare che il direttore di Rai 1 abbia deciso di regalare altre domeniche in compagnia di Mara Venier al pubblico della rete che con quasi 4 milioni di spettatori ha premiato il programma in queste settimane.

“Potremmo andare ancora in onda, chi lo sa” ha detto Mara Venier oggi pomeriggio. Probabilmente quindi Domenica IN non chiuderà con l’arrivo della fine del mese di maggio. Visto che gli italiani a differenza di quanto accadeva prima dell’arrivo del maledetto coronavirus, non avranno molto tempo per passeggiare, viaggiare e andare in giro nel fine settimana, Mara ci tiene compagnia.

La fase 2 di Rai 1 inizia già da domani con il ritorno in onda de L’eredità con Flavio Insinna, in formato speciale e con il ritorno di Vieni da me in diretta.