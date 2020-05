Romina Power da Cellino per Domenica In racconta la sua quarantena a casa del figlio (Foto)

Romina Power ospite ancora una volta a Domenica In, il pubblico continua ad amarla e Mara Venier ne è consapevole, spera di averla presto in studio ma intanto è in collegamento da Cellino San Marco. Non c’è spazio per il gossip, nessun riferimento ad Al Bano e Loredana Lecciso, la splendida Romina si trova nella casa di Yari, la tenuta Carrisi è enorme. E’ per questo che la Power si sente molto fortunata ad avere trascorso lì la quarantena, per lei non è stato un gran preso, ha avuto la fortuna di spazi grandi in casa così come di un giardino all’esterno. Ci sono però i ricordi, tanti, li ha trovati nelle scatole piene di foto ma anche pensando durante le sue passeggiate. Le manca tanto Jolanda, la mamma di Al Bano. A Domenica In Romina Power racconta che insieme guardavano sempre L’Eredità, le manca tantissimo, solo per questo è dura restare a Cellino, perché non c’è lei.

ROMINA POWER COMMOSSA DALLA DEDICA DI SUA FIGLIA

Si sente sicura in Italia, dopo il serale di Amici le era impossibile tornare in America ha quindi scelto di andare in Puglia. Una lunga dedica nel giorno della festa della mamma, Cristel Carrisi, in collegamento da Zagabria, non avrebbe mai immaginato di dire parole d’amore così belle alla sua mamma in tv. La Power si commuove ma gli occhiali l’aiutano a nascondere gli occhi pieni di lacrime. C’è anche un’altra cosa che l’aiuta a sorridere: durante il collegamento è caduto l’operatore Rai che si occupava di riprenderla. Grandi risate, un po’ di ghiaccio sul ginocchio, niente di grave, si continua a sorridere e ricordare.

Mara Venier però vorrebbe anche un bel progetto con Romina, magari un programma insieme. Chissà che non accada davvero.