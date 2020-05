Vittorio Garrone a Domenica In rivela la gelosia per Antonella Clerici, del passato non vuole sapere troppo (Foto)

Accanto ad Antonella Clerici in collegamento con Domenica In arriva anche Vittorio Garrone; indossano la stessa camicia, lo stesso colore, ma è stato un errore, ammette la conduttrice, nessun accordo (foto). Scorrono le foto del passato di Antonella, arriva la commozione e il suo compagno in un gesto di protezione e tenerezza si allontana, sa che deve lasciarla sola con Mara Venier in quel momento così delicato e prezioso. Il suo spazio era terminato, è la sua compagna al centro dell’attenzione ma Garrone non si è nascosto, ha parlato del loro amore e anche della sua gelosia. E’ bellissimo che un uomo confessi di essere geloso della donna che ama, ovviamente sottolinea che non è certo possessivo, è quella emozione sana che non nasce da nulla e non termina in nulla se non in amore. “Siamo come pane e burro” ha commentato Vittorio ma rispondendo a Mara Venier e al pubblico ha tranquillizzato tutti, non l’ha portata via dalla tv, Antonella Clerici è pronta a tornare.

ANTONELLA CLERICI PRONTA A TORNARE IN TV

“Sono geloso, tantissimo, ma non sono possessivo. Non mi dà motivo, ma sono geloso perché fa parte dell’amore e tra l’altro non voglio sapere troppo dei suoi ex. Non mi entusiasma la cosa” la risposta di Garrone mentre la padrona di casa di Domenica In continua a stuzzicare, desidera sapere che tipo di gelosia sia quella di Vittorio. Si ride ma si scopre anche un po’ del privato della coppia, lui è geloso dei suoi ex perché innamorato, meglio che Antonella Clerici non gli dica troppo.

“Ho incontrato un uomo straordinario, i programmi in tv erano arrivati alla giusta maturazione e ti devo dire che avere ritrovato il ritmo della natura è stato molto bello. Abbiamo passato la quarantena con la mia famiglia allargata, ci sono stati anche due figli di Vittorio, siamo stati molto bene insieme e non era per niente scontato. È stata una fortuna. Sono convinta che non lascerò mai Vittorio e che invecchierò con lui”.