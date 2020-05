A Vieni da me Manuela Arcuri: l’avventura con Gabriel Garko e la favola con lo sceicco (Foto)

Manuela Arcuri a Vieni da me oggi non si è tirata indietro nemmeno un attimo nel rispondere anche alle curiosità sui suoi ex fidanzati (Foto). Qualche risatina parlando di Gabriel Garko e la confessione sul perché sia finita tra loro due e la curiosità sale. Credeva fosse un grande amore con il collega invece è durata pochissimo, la Arcuri parla di flirt, un’avventura. Non ha mai capito perché sia finita con Garko ma alla fine sono rimasti buoni amici, hanno continuato a lavorare insieme e i loro baci sul set confessa siano stati anche migliori del passato. Sincera fino in fondo Manuela Arcuri racconta anche della favola vissuta con lo sceicco Al Habtoor, tutto vero è stata la sua fidanzata e ha vissuto tutto come in un film, un vero film nella vita reale. Se di Garko dice che è sempre stato molto gentile e generoso, del periodo in cui è stata la fidanzata dello sceicco sembra ancora avere la meraviglia negli occhi. Confessa che non avrebbe mai immaginato di potere stare accanto a una persona così importante, invece è successo proprio a lei.

MANUELA ARCURI CONSERVA ANCORA L’ANELLO DI FIDANZAMENTO DELLO SCEICCO

Di quella favola d’amore si è detto tanto e anche che lei avesse ricevuto un anello molto prezioso, di un valore incredibile. Chissà se Manuela racconta la verità quando parla di un anello di fidanzamento di certo bello ma niente di così grandioso. Intanto, lo tiene ben conservato in cassaforte.

Ci sono stati anche altri amori noti nella sua vita, Coco e Aldo Montano, non cancellerebbe nessun amore, ogni storia le ha lasciato qualcosa anche se non tutte sono finite bene. Doveva crescere per capre che l’amore che voleva accanto è quello del suo compagno, il papà di suo figlio Mattia.