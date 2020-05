Caterina Balivo con i pantaloncini anticellulite in tv, sotto l’abito il trucco per l’estate (Foto)

Se anche Caterina Balivo ha la cellulite possiamo tutte rassegnarci ma allo stesso tempo combattere insieme l’odiato inestetismo (foto). La conduttrice di Vieni da me è molto pigra, non ama fare sport e lo confessa ma allo stesso modo ha appena confidato che in puntata oggi sotto l’abito giallo aveva i pantaloncini anticellulite. Meravigliosa come poche vip, non è la prima volta che la Balivo scopre letteralmente i suoi trucchi di bellezza. Prima la panciera e adesso il segreto per contrastare la cellulite, i pantaloncini neri ben nascosti in puntata sotto l’abito da evidenziatore. Nessuno li ha notati in diretta e infatti ha svelato il segreto sui social, nelle sue storie di Instagram. Perché l’ha fatto? Perché è una delle poche donne famose che dice la verità, che è amica delle donne, che confessa quanto sia difficile fare la mamma, la moglie e la donna in carriera, che non sopporta più la didattica a distanza, che non sa cucinare e che non vorrebbe avere la pelle a buccia d’arancia sulle sue cosce.

CATERINA BALIVO SOTTO IL VESTITO IL TRUCCO PER COMBATTERE LA CELLULITE

Anche le donne magre come la conduttrice Rai hanno la cellulite e lei dopo la diretta ha mostrato alle sue collaboratrici che in puntata sotto l’abito aveva i suoi pantaloncini. Un acquisto evidentemente recente, non è l’unica ad averli comprati del gruppo di Vieni da me. Tra un po’ ci dirà se ha avuto i risultati sperati?

Intanto, sogna Capri, è il post che ha aggiunto ieri sera mentre tutti dormivano in casa, con la speranza che torni presto l’estate di sempre. E’ dal 1995 che va in vacanza sulla splendida isola campana e come sempre anche questa estate sarà in gran forma, non solo grazie ai pantaloncini anticellulite. Li indosserà anche domani in puntata? Lo scopriremo alle 14:00 su Rai 1!