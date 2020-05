L’Italia esce dal lockdown e gli ascolti del pomeriggio continuano a calare

La fase 2 entra nel vivo il 18 maggio 2020: parrucchieri aperti, estetiste aperte, bar aperti, ristoranti aperti. Si torna al lavoro, si torna a uscire di casa e come era prevedibile che fosse, si torna anche a spegnere la tv. Dopo due mesi di quarantena la voglia di fare altro è tanta e chiaramente a risentirne, complice anche il classico calo fisiologico che quest’anno è arrivato con qualche settimana di ritardo, i dati di ascolto dei programmi in onda nel day time.

Ci concentriamo sul pomeriggio. Gli ascolti Rai e Mediaset non sono incoraggianti ma in linea con quelli del passato ( se considerato lo stesso periodo). C’è da dire che rispetto allo scorso anno, davanti alla tv ci dovrebbe essere comunque più gente ma la sensazione è che si voglia fare altro…

FINE DEL LOCKDOWN IN ITALIA: ECCO GLI ASCOLTI DEL POMERIGGIO ( 18 MAGGIO 2020)

Iniziamo con gli ascolti del pomeriggio di Rai 1. Come cambiano i dati auditel con gli italiani fuori dal lockdown e liberi di uscire di casa?

Su Rai1 Vieni da Me 1.759.000 spettatori pari al 10.5% della platea, nella prima parte, e 1.527.000 spettatori pari all’11.3%, nella seconda parte. La replica de Il Paradiso delle Signore 1.333.000 spettatori con l’11.2%. La Vita Diretta 1.644.000 spettatori con il 14.3% (presentazione: 1.266.000 – 11.6%).

Vieni da me prova a risalire e sta crescendo di giorno in giorno dopo due mesi di assenza. Particolare la scelta di mandare in onda le repliche del Paradiso delle signore ma è evidente che le scelte sono influenzate da molti aspetti economici e non solo.

Vediamo invece il pomeriggio di Canale 5.

Su Canale5 Beautiful 3.001.000 spettatori con il 16.3%. Una Vita 2.655.000 spettatori con il 15.8% di share. A seguire Uomini e Donne 2.856.000 spettatori con il 20.4% (Finale: 2.626.000 – 21.5%). Il Segreto 2.166.000 spettatori pari al 19.5% di share. Pomeriggio Cinque 1.623.000 spettatori (15.1%), nella prima parte, e 1.726.000 spettatori (14.3%), nella seconda parte.

Possiamo tranquillamente notare che questa nuova versione di Uomini e Donne non entusiasmi più di tanto. Forse si pensava che l’arrivo di un 26enne per Gemma Galgani avrebbe creato aspettative e fatto impennare gli ascolti ( che restano comunque ottimi) o forse si pensava che la maschera dell’alchimista avrebbe destato maggiore curiosità…A quanto pare non è così…

Chiudiamo con il ritorno di Detto Fatto su Rai 2 che pian piano, prova a recuperare il terreno perso dopo la grande assenza.

Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 551.000 spettatori con il 3.7%