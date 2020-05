Le Iene: Fabio Caressa vittima dello scherzo della figlia ricattatrice Matilde

Le Iene continuano la loro settimanale rubrica degli scherzi ai personaggi del mondo dello spettacolo. Nonostante la quarantena forzata, infatti, nemmeno i DPCM sul Coronavirus sono riusciti ad interferire sulla realizzazione di questi servizio ad opera dell show d’approfondimento di Italia Uno. Al centro della burla, nella puntata del 19 maggio 2020, è stato il conduttore e giornalista sportivo Fabio Caressa. Come già accaduto a sua moglie Benedetta Parodi, anche lui ha subìto uno scherzo ideato per le quattro mura di casa e con la complicità di sua figlia Matilde Caressa.

Nel video promozionale apparso sul web, abbiamo visto una accesa discussione – condita anche da insulti – in cui papà Fabio Caressa ammoniva in maniera molto severa sua figlia Matilde per aver commesso qualcosa di davvero molto grave: “Per questa cosa, vai in galera! Qui si va sul penale! Ora c’abbiamo un processo… Danni materiale, morali… Io sono tuo responsabile. Imbecille! Cretina!”. Ma cosa è successo davvero nello scherzo de Le Iene?

Le Iene: Fabio Caressa e lo scherzo della figlia Matilde

Lo scherzo a Fabio Caressa si è svolto in pochi ma cruciali passaggi. Al giornalista sportivo è stato fatto credere che sua figlia Matilde – che segue le lezioni scolastiche in smart working – avesse approfittato del fatto che la webcam della sua docente fosse rimasta accesa per continuare registrare tutto ciò che stava accadendo nella stanza della prof. E in quella stanza ne sono successe davvero di tutti i colori.

La giovane – assieme al suo fidanzato Jacopo – avrebbero dunque preso una decisione folle: ricattare la docente, chiedendo voti alti in pagella; in caso contrario, i due avrebbero diffuso sul web il piccante contenuto di questi video.

IL GRIDO DISPERATO DI UN TELECRONISTA IN QUARANTENA STASERA A LE IENE: LO SCHERZO A FABIO CARESSADopo essere stato complice de Le Iene nello scherzo alla moglie Benedetta Parodi, per Fabio Caressa è arrivato il turno della “vittima”. Grazie alla figlia Matilde e a un terribile ricatto a una prof. Non perdetevi lo scherzo di Nicolò De Devitiis questa sera dalle 21.10 su Italia1 👉 https://bit.ly/36alZfg Publiée par Le Iene sur Mardi 19 mai 2020

Quando Fabio Caressa è venuto a conoscenza del piano architettato (per scherzo) dai due, è rapidamente saltato su tutte le furie iniziando ad inveire contro la figlia. Dopo vari tira e molla fra lui e la figlia, la situazione si è calmata del tutto solo quando gli è stata raccontata la verità: era tutto uno scherzo de Le Iene e le sue reazioni venivano costantemente riprese da telecamere nascoste nella cameretta della giovane. Dopo lo scherzo a Benedetta Parodi e a Fabio Carresa, dobbiamo aspettarci un terzo scherzo (magari proprio a Matilda già due volte complice dello show)?