Mara Venier fa un passo indietro: Domenica IN potrebbe finire prima

Aveva annunciato che Domenica IN sarebbe andato in onda probabilmente per tutto il mese di giugno ma a quanto pare non sarà così. Nel corso di una diretta sui social infatti, Mara Venier ha spiegato che probabilmente non se la sentirà di andare in onda ancora un altro mese e mezzo. Ed è per questo motivo che forse l’ultima puntata di Domenica IN sarà quella in onda il 7 giugno 2020 ( con una o due puntate in più rispetto al previsto quindi). La conduttrice ha spiegato che non c’è ancora nulla di definitivo, che non ha sentito il direttore Coletta ma pare che abbia davvero tanta voglia di godersi la sua famiglia e suo marito. Inoltre quello che è successo dopo l’intervista a Pamela Prati la scorsa settimana, potrebbe aver anche turbato Mara, travolta da una ondata inaspettata di critiche.

DOMENICA IN SI ALLUNGA O SI ACCORCIA? I DUBBI DI MARA VENIER

In una diretta Instagram di qualche ora fa, la Venier ha commentato: “Mi fermo, non ce la faccio, sono stanca, non ce la faccio. Vorrei finire un po’ prima, penso che finiremo il 5 giugno ( anche se la prima domenica del mese è 7). Avremmo dovuto finire alla fine di maggio!”.

La conduttrice ha anche aggiunto che nelle prossime ore ascolterà il direttore di Rai 1 e insieme decideranno cosa fare.

In merito a quanto accaduto con l’intervista a Pamela Prati ha commentato:

Ragazzi con tutto quello che m’è arrivato addosso per quell’intervista! (…) Pamela Prati può piacere, non può piacere, per carità, ma ho trovato un accanimento su questa cosa, veramente esagerato, soprattutto in questo momento (…) Ovviamente mi è dispiaciuto perché di conseguenza sono stata attaccata anch’io. Io credo che la possibilità di chiedere scusa come ha fatto lei, a me e agli italiani, era giusto dargliela (…) Questa donna ha chiesto scusa, basta!”.

Vedremo quindi se nella puntata di Domenica darà qualche altra novità in merito a questa situazione e quindi alla chiusura dell’edizione 2019/2020 di Domenica IN.