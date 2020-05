Storie Italiane chiude in anticipo: Marco Liorni da mercoledì al posto di Eleonora Daniele

Si chiude in anticipo la stagione di Storie Italiane. Eleonora Daniele è riuscita ad andare in onda fino a qualche settimana prima dell’ora x! Sta per nascere la piccola Carlotta e per la conduttrice di Storie Italiane è arrivato il momento di andare in ferie! Si era detto che Storie Italiane sarebbe andato in onda fino al 29 maggio 2020, in modo da poter chiudere la settimana. Ma come si può vedere anche dalla guida tv Rai ufficiale, la settimana sarà brevissima per la conduttrice di Storie Italiane. Il programma di Rai 1 andrà in onda infatti lunedì e poi saluterà il pubblico martedì con l’ultima puntata di questa stagione. Al posto di Storie Italiane andrà in onda Italia sì versione giornaliera, con Marco Liorni pronto a prendere in mano il timone del programma.

Da mercoledì 27 maggio 2020 infatti Storie Italiane lascerà il posto a Italia sì che prenderà la linea alle 10,30 subito dopo UnoMattina. A seguire invece intorno a mezzogiorno, arriverà Elisa Isoardi che torna in diretta la prossima settimana con le nuove puntate de La prova del cuoco.

STORIE ITALIANE CHIUDE I BATTENTI: DA MERCOLEDI’ ARRIVA MARCO LIORNI

Secondo quanto si legge sul sito DavideMaggio.it ” i tre appuntamenti del 27, 28 e 29 maggio, su Rai 1 alle 10.30, saranno con Italia Sì! Podio e Poi, per raccontare l’evoluzione di alcune storie che sono state protagoniste del programma in onda il sabato pomeriggio.” La decisione di chiudere prima Storie Italiane, probabilmente per motivi legati all’imminente parto della Daniele, ha quindi costretto a improvvisare.

Dal primo giugno infatti si cambia. Il mese di giugno inizierà con Italia Sì! Giorno per Giorno; questo è il titolo che sarebbe stato scelto per la versione giornaliera del programma; Italia sì poi andrà in onda anche al sabato, probabilmente per un paio di settimane. Marco Liorni sarà impegnatissimo nelle prossime settimane! A lui quindi il nostro in bocca al lupo ma anche a Eleonora Daniele che sta per diventare mamma e che tornerà a settembre con il suo Storie Italiane.