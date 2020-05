Elisa Isoardi da lunedì torna su Rai 1 con La prova del cuoco: il suo sarebbe un addio

Da lunedì, dopo una pausa di oltre due mesi, tornerà in onda La prova del cuoco. Elisa Isoardi torna nel mezzogiorno di Rai 1 a tenere compagnia al pubblico con nuove ricette e consigli con chef e maestri di cucina. Si va in onda, come riporta la guida tv in modo ufficiale, a mezzogiorno. Il 25 maggio si riparte, dopo oltre due mesi di dirette instagram e consigli via social. La prova del cuoco ritorna mentre altri programmi si preparano a salutare il pubblico. Pensiamo ad esempio a Storie Italiane che andrà in vacanza il 29 maggio, visto che Eleonora Daniele sta per partorire! Pensiamo a Vieni da me che chiuderà i battenti nella stessa giornata! Insomma mentre le altre vanno via, Elisa torna anche se non sappiamo ancora fino a quando La prova del cuoco andrà in onda.

Per molti infatti la Rai avrebbe deciso di riaccendere i fornelli nella cucina de La prova del cuoco, solo per permettere a Elisa Isoardi di congedarsi e salutare il suo pubblico. Pare infatti, che il prossimo anno, dopo 20 anni, La prova del cuoco chiuderà i battenti. La notizia circola già da settimane, ve ne avevamo anche parlato un mesetto fa. Ieri è stata confermata da Giuseppe Candela in un articolo per Dagospia, dove spiega che il prossimo anno, nella fascia del mezzogiorno, non ci sarà spazio per Elisa Isoardi visto il ritorno in grande stile, di Antonella Clerici.

LA PROVA DEL CUOCO CHIUDE: A SETTEMBRE NON SI VA IN ONDA

Secondo quanto si legge sull’articolo di Dagospia, nella prossima stagione televisiva non ci sarà spazio per Elisa Isoardi. Nella fascia del mezzogiorno infatti dovrebbe tornare Antonella Clerici con un programma giornaliero girato dalla sua casa del Bosco, come lei stessa ha anticipato, o magari dagli studi Rai di Torino, in modo da permettere alla conduttrice di muoversi ma restare in famiglia il più possibile, un desiderio che non nasconde di certo.

Il nuovo programma di Antonella Clerici sarebbe un misto tra ricette, consigli di cucina e interviste.

E’ questa la decisione presa dalla Rai? Per scoprirlo seguiremo le prossime puntate de La prova del cuoco e capiremo forse, anche dalle parole di Elisa Isoardi, quale sarò il suo destino.