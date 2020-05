Vieni da me chiude i battenti: torna Io e Te alle 14

Ultime settimane in onda per Caterina Balivo con Vieni da me. Dopo la pausa di qualche settimana, il programma di Rai 1 è tornato in onda da qualche giorno con Caterina in diretta dagli studi di Roma. Ma la Rai ha deciso, probabilmente anche in accordo con la conduttrice, che non ha mai nascosto la difficoltà di andare in onda in diretta in questo periodo, di non prolungare la durata del programma ( come succederà invece con Domenica IN che andrà in onda per tutto il mese di giugno). Ma non per questo il palinsesto di Rai 1 resta sprovvisto in quella fascia oraria. Infatti come successo lo scorso anno, per l’estate di Rai 1 torna Pierluigi Diaco con Io e Te. Nella stagione invernale abbiamo visto il programma in seconda serata ma dal primo giugno si torna invece al pomeriggio, come era successo lo scorso anno. Si lavora anche all’edizione estiva de La vita in diretta. Al momento non si sa ancora quando chiuderà La vita in diretta versione invernale condotta da Cuccarini e Matano. Ma si fanno già i primi nomi per La vita in diretta estate. Secondo le indiscrezioni date da Tvblog ( che sembrano essere poi confermate dalla diretta interessata via social) il volto femminile del programma di Rai 1 dovrebbe essere Andrea Delogu.

IL POMERIGGIO DI RAI 1 CAMBIA: DAL PRIMO GIUGNO LE NOVITA’

A quanto pare quindi il palinsesto di Rai 1 cambierà dal primo giugno. Lunedì infatti andrà in onda alle 14 Io e te al posto di Vieni da me. Non sappiamo se nella stessa data si cambierà anche per quello che riguarda La vita in diretta. Su Canale 5 dovrebbe essere in ferie Pomeriggio 5 ( la d’Urso ha anticipato che quest’anno il programma chiuderà a fine maggio).

La Rai potrebbe quindi decidere di mandare in onda Vita in diretta estate già dal primo giugno sempre che si arrivi a trovare una quadra con i nomi dei conduttori pronti quindi a un debutto imminente!