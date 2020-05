Pomeriggio 5 sta per chiudere: per Barbara d’urso tempo di vacanza

Fino a quando andrà in onda Pomeriggio 5? Il programma condotto da Barbara d’Urso sta per chiudere i battenti. Stando infatti a quanto ha riferito la conduttrice in una delle sue ultime interviste, il programma dovrebbe infatti andare in onda fino alla fine di maggio. La d’Urso nella sua intervista per Tv, sorrisi e canzoni ha commentato la chiusura del programma ricordandoci che come sempre, Pomeriggio 5 chiude a fine maggio anche se in realtà negli ultimi anni le cose non sono andate proprio così visto che spesso è andato in onda anche le prime settimane di giugno. In ogni caso, per la stagione 2020 sembra proprio che Pomeriggio 5 chiuderà i battenti molto presto, tra soli 9 giorni quindi. Già perchè il 29 maggio 2020 è un venerdì, poi ci sarebbe il ponte del 2 giugno e allora si gioca in anticipo.

POMERIGGIO 5 STAGIONE IMPEGNATIVA PER BARBARA D’URSO

Come tutti i professionisti che sono andati in onda in questi mesi senza mai fermarsi, anche a Barbara d’Urso va in plauso per il lavoro svolto. In piena pandemia ha continuato a fare il suo dovere ( che piaccia o meno) nella regione più colpita dal coronavirus. Non deve esser stato semplice gestire bene le varie situazioni ma lo ha fatto sia al pomeriggio con il suo contenitore giornaliero, che in prima serata con Live-Non è la d’Urso.

POMERIGGIO 5 FINO A QUANDO ANDRA’ IN ONDA

Pomeriggio 5 dovrebbe quindi salutarci il 29 maggio 2020 a meno che non ci siano cambiamenti dell’ultima ora ma sembra difficile visto che anche gli ascolti, negli ultimi giorni, sono in calo e forse per la conduttrice è arrivato il momento di godersi il meritato riposo. C’è però un dettaglio che potrebbe far variare la programmazione: Uomini e Donne andrà in onda fino al 5 giugno ( secondo indiscrezioni). Possibile che nella programmazione ci sarà quindi Uomini e Donne e non Pomeriggio 5 un programma live? Staremo a vedere!

Al posto di Pomeriggio 5 immaginiamo andranno in onda i classici film d’amore estivi e non solo.