Uomini e Donne si prepara a chiudere: Gemma Galgani & co presto in vacanza

E anche per Uomini e Donne la stagione 2020 volge al termine. Una stagione iniziata alla grande che poi si è complicata, come per tutti, dalla fine del mese di febbraio. Tutti i programmi hanno avuto le loro difficoltà: alcuni non sono più andati in onda, altri si sono presi una pausa per tornare quando la situazione era meno complicata. Maria de Filippi e la sua squadra hanno deciso di sospendere il programma per un paio di settimane poi sono tornati in onda con una nuova formula, assolutamente bocciata dal pubblico. E alla fine, da ormai 2 settimane, ecco di nuovo il classico “Uomini e Donne” che però in realtà è una sorta di ibrido. Il vero Uomini e Donne, quello che ha visto trono classico e trono over sempre divisi, non è più tornato.

Oltre che per motivi tecnici, è chiaro che la redazione, visti gli ascolti flop registrati dal trono classico prima della pandemia, ha colto al balzo l’occasione, per mettere fine alla lenta agonia del classico anche se i fans dei tronisti sperano ancora di rivederli, almeno per un saluto.

Non sappiamo se succederà ma possiamo dirvi che anche per Uomini e Donne sta arrivando il momento dei saluti!

UOMINI E DONNE FINO A QUANDO VA IN ONDA?

Il programma di Maria de Filippi dovrebbe farci compagnia almeno per altre tre settimane. Stando alle ultime news, Uomini e Donne dovrebbe andare in onda almeno fino al 5 giugno.

Nelle prossime puntate quindi vedremo come andrà a finire tra Gemma Galgani e il suo Sirius, cosa sceglierà di fare Giovanna con Alchimista e altri. E magari chissà vedremo anche una bella puntata dedicata a tutte le coppie che si sono formate in questa edizione del programma, per celebrare l’amore, visto che in quello studio, di cose belle ne sono comunque accadute!

Una volta terminata la stagione di Uomini e Donne, e quindi se queste indiscrezioni fossero confermate, l’8 giugno, arriverà in Italia una nuova serie turca, DayDreamer-Le ali dell’amore, in onda dalle 14,45 su Canale 5.

