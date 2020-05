Ultimo appuntamento con Che tempo che fa su Rai 2 oggi: Fabio Fazio parte in anticipo

Che stagione tormentata per Che tempo che fa, difficilmente Fabio Fazio si sarebbe aspettato tutto quello che è successo nel 2020. E bisogna dire che il 2019 si era chiuso in modo parecchio bizzarro: con la caduta di Luciana Littizzetto, per strada, una operazione a Capodanno e poi i collegamenti dopo le feste, in diretta da casa sua. E chi lo avrebbe mai pensato che quei collegamenti sarebbero stati poi un “mood” vista l’impossibilità di recarsi in studio a causa del covid 19. Fabio Fazio ha scelto di continuare ad andare in onda, per informare e come abbiamo detto più volte, Che tempo che fa, è stato uno dei pochi programmi degni di essere seguiti. Senza clamori, senza urla, con un semplice obiettivo: fare domande e dare delle risposte. Fazio ha rinunciato a vedere la sua famiglia per quasi due mesi ma allo stesso tempo, suo malgrado, ci ha regalato alcuni dei momenti più esilaranti di questa quarantena televisiva; uno su tutti l‘intervista con Vincenzo De Luca che resterà di certo negli annali televisivi.

Oggi arriva la fine di questo ciclo. Il 24 maggio 2020 va in onda l’ultima puntata di Che tempo che fa. Si gioca in anticipo. Per chiudere in bellezza, oggi si parte intorno alle 19,15.

CHE TEMPO CHE FA CHIUDE: TUTTI GLI OSPITI DEL 24 MAGGIO 2020

Ospiti della puntata, che vede gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz, Raul Cremona: la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese; il Presidente del CONI Giovanni Malagò per parlare di quello che sta succedendo e succederà con la Serie A e gli altri sport e sempre per parlare di calcio, ospite anche Simone Inzaghi; Paola Perego che ha scritto un libro nel quale racconta della sua battaglia contro gli attacchi di panino, le sue ansie, i farmaci presi per andare avanti; Roberto Saviano, in collegamento da New York; Francesco Piccolo, ora nelle librerie con “Momenti trascurabili vol. 3”; Marco Travaglio; l’economista Carlo Cottarelli; Giampiero Mughini; Enrico Brignano; Carlo Verdelli; Lello Arena; Raphael Gualazzi con una speciale esibizione live.

E ancora, Roberto Burioni. Dopo esser stato assoluto protagonista delle puntate di Che tempo che fa in onda da febbraio a oggi, non poteva mancare. Non sarà il solo scienziato presente, ci sarà infatti anche il microbiologo Rino Rappuoli, direttore scientifico della divisione vaccini della GSK di Rosia (Siena). E ancora, ascolteremo, il direttore di Immunodeficienze Virali all’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma Andrea Antinori.

Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Marc Innaro da Mosca, Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra.

Vi ricordiamo che, Che tempo che farà partirà alle 19,15 in anticipo rispetto alla tabella di marcia.