Tapiro d’oro per Bianca Guaccero dopo i consigli per igienizzare qualcosa di intimo

Non ve ne avevamo parlato prima perchè pensavamo non fosse una notizia di così tanta rilevanza e invece…A quanto pare non si parla d’altro tanto che anche Striscia la notizia ha deciso di dire la sua! Nella puntata di oggi 27 maggio 2020 vedremo una consegna speciale. Sarà consegnato un tapiro d’oro a Bianca Guaccero. Il motivo, come dicevamo in precedenza, ormai lo conoscono tutti. Questa settimana infatti la Guaccero si è resa protagonista di una gaffe, che ha superato persino quella di Al Bano, convinto che gli uomini abbiano sconfitto i dinosauri! La conduttrice di Detto Fatto è stata vittima di un inclemente fuori onda. Prima che Detto Fatto andasse in onda, è stata data una breve anticipazione di quelli che sarebbero stati gli argomenti di giornata. Ormai come saprete non si parla d’altro: parola d’ordine igienizzare! E così Titty e Flavia, due amate tutor di Detto Fatto, ogni giorno danno preziosi consigli. Ma in questo caso la Guaccero ha fatto una richiesta audace, sicuramente simpatica che però non è sfuggita ai più attenti e nel giro di pochi minuti il video è diventato virale…

Per chi lo avesse perso, arriva il video!

BIANCA GUACCERO CHIEDE CONSIGLI SU COME IGIENIZZARE…

Ricompaio dopo due giorni solo per questo: Bianca Guaccero vuole igienizzarsi.



Dall'anteprima di Detto Fatto di oggi, 25 maggio 2020 su Rai 2.#VeryNormalTRASH pic.twitter.com/lwvrNkgSsD — LALLERO (@see_lallero) May 25, 2020

Bianca di certo non si aspettava questa ondata di clamore mediatico ma a quanto pare è accaduto. E se fuori dai social qualcuno se la fosse persa, ci penserà Striscia che del resto si rivolge “solo” a 5 milioni di spettatori a rivelare come si igienizza la passera! L’appuntamento è per questa sera alle 20,45 circa su Canale 5 con la consegna del tapiro d’oro a Bianca Guaccero. Staffelli è tornato e dopo aver consegnato il tapiro a Irene Pivetti ha subito intercettato Bianca, che con tanto di mascherina, si è dovuta beccare forse il suo primo tapiro in carriera!