Il figlio della luna stasera su Rai 1: la storia di Fulvio Frisone in prima serata

Dopo il boom di ascolti per il film tv dedicato a Felicia Impastato, la madre di Peppino Impastato, andato in onda venerdì scorso, Rai 1 punta ancora su Lunetta Savino e ripesca un vecchio film. Andrà in onda oggi Il figlio della luna, con una magistrale interpretazione della Savino che veste i panni di una madre che lotta per suo figlio, nonostante tutto e tutti. Il figlio della luna porta in scena una storia vera, quella di Fulvio Frisone, nato con una tetraplegia spastica distonica grave al punto da impedirgli persino di parlare.

“Il figlio della luna”, dopo aver riscosso un enorme successo di ascolti nelle precedenti messe in onda nel 2007 e nel 2008, torna protagonista sulla rete ammiraglia venerdì 29 maggio alle 21.25. Si tratta di una produzione firmata da Rai Fiction realizzata da Roberto e Matteo Levi per 11 Marzo Film, per la regia Gianfranco Albano. Le storie come quelle di Fulvio non hanno tempo e se anche sono passati 13 anni dalla prima messa in onda, rivivere queste vicende è certamente importante per far arrivare a più persone possibili il messaggio che si vuole dare.

IL FIGLIO DELLA LUNA STASERA SU RAI 1: LA TRAMA

Al centro della storia le vicende umane di Carmelo e Lucia Frisone, entrambi siciliani, di modesta estrazione e di scarsa cultura, che dopo due figlie, Palmira e Pinella, si ritrovano a dover crescere un bimbo affetto da una grave patologia dalla nascita. Grazie al coraggio, alla forza d’animo e alla tenacia di sua madre, Fulvio prova a superare le barriere fisiche e mentali nelle quali è costretto da questa gravissima menomazione. A scuola il bimbo sviluppa un interesse spiccato per la poesia e la pittura, per la quale adopera, con grandi sforzi, una sorta di casco con un sottile braccio meccanico, e una vera passione per la Fisica. E accanto a Fulvio c’è la sua mamma che vede ben oltre le parole dei medici e degli esperti. Lei guarda negli occhi di suo figlio e capisce, capisce che c’è tanto di altro…

Nel cast insieme con Lunetta Savino, Paolo Briguglia, Antonio Milo, Alessandro Morace, Alessandra Costanzo, Sabrina Sirchia, Evelyn Famà, Giuseppe Tantillo, Larissa Volpentesta, Irene Scaturro, Victoria Larchenko, Giuseppe Saggio, Paride Benassai e Claudio Piano. Un cast di primo livello per una storia molto forte che vi terrà incollati al piccolo schermo.