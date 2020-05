La Tittocchia mette in guardia Valeria Marini da Pomeriggio 5: “Il tuo fidanzato ci ha provato con me”

Valeria Marini è tornata ad essere felice tra le braccia del suo fidanzato Gianluigi. La coppia sembra davvero molto innamorata eppure Emanuela Tittocchia non condivide affatto, o meglio non riesce a spiegarsi, l’amore dell’uomo nei confronti della nota showgirl. Il fidanzato della Marini ci avrebbe provato con la Tittocchia e secondo lei la relazione con Valeria viene usata solo per visibilità. Emanuela aveva già messo in guardia Valeriona in un’intervista, tra lei e Gianluigi sarebbe successo anche qualcosa. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri, 28 maggio, la Tittocchia è tornata sull’argomento insieme alla conduttrice Barbara d’Urso. Emanuela ha spiegato cosa è successo con l’uomo, il loro flirt, durato anche molto poco, e perché Valeria deve stare attenta.

Pomeriggio 5, Emanuela Tittocchia: ecco perché Valeria Marini deve stare attenta

“Una sera in particolare doveva andare ad un evento, una sfilata di moda” ha raccontato Emanuela a Pomeriggio 5. Gianluigi si era offerto di accompagnarla ma lui non arrivava mai a prenderla da sotto casa, non rispondeva nemmeno al cellulare. Dopo tre quarti d’ora finalmente riesce a sentirsi con lui ma ormai era troppo tardi per la sfilata. “Il periodo era quello lì, febbraio, lui stava dietro a me e stava dietro a lei (Valeria Marini). Quindi avrà detto: ‘Quella che prima ci casca…” ha affermato la Tittocchia alla trasmissione di Barbara d’Urso. Secondo la donna, Gianluigi avrebbe preferito la Marini perché è più famosa di lei.

La Tittocchia a Pomeriggio 5, Valeria Marini deve stare attenta al suo fidanzato: questione di visibilità

Da quello che Emanuela Tittocchia ha affermato a Pomeriggio 5, ospite da Barbara d’Urso, la donna ci tiene a mettere in guardia Valeria Marini dal suo fidanzato Gianluigi. Il popolo del web e i fan si chiedono però quanto queste dichiarazioni siano vere. La showgirl e l’uomo sembrano molto felici ed innamorati. Davvero Valeria deve stare attenta a Gianluigi? E soprattutto è vero che lui sta insieme a Valeria sono per una questione di visibilità nel mondo dello spettacolo? Molto presto potrebbe arrivare una risposta sulla faccenda proprio da parte della Marini. Staremo a vedere.