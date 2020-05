Sotto il sole di Riccione il cast: ecco dove abbiamo già visto tutti gli attori

Sulla piattaforma streaming Netflix sta per arrivare una novità tutta italiana, il film Sotto il sole di Riccione. Dal primo di luglio, il film originale di Netflix di Enrico Vanzina, in associazione con Mediaset e prodotto da LuckyRed sarà finalmente disponibile sulla nota piattaforma. Il titolo ci fa pensare subito ad una storia estiva, fresca. Proprio Vanzina ha raccontato che si tratta di una trama moderna ma dal sapore antico di cui, per il momento si sa ancora molto poco. Una bellissima estate sulla spiaggia di Riccione e un gruppo di amici che si renderanno conto di tanti cambiamenti.

Sotto il sole di Riccione: nel cast gli attori più amati dai giovanissimi e non solo

Il cast di Sotto il sole di Riccione è composto da attori amatissimi. Primo fra tutti Cristiano Caccamo, protagonista di molte serie tv e film al cinema. Davide Calgaro è invece conosciuto soprattutto per la sua partecipazione a Zelig. Matteo Giuggioli lo abbiamo visto proprio ultimamente nella fiction di Rai 1 Vivi e lascia vivere. Ludovica Martino ha partecipato a numerose serie ma è nota soprattutto per il suo ruolo in Skam Italia. Saul Nanni ha lavorato anche per Disney oltre che per il cinema in film come Mio fratello ricorre i dinosauri. L’attrice Fotinì Peluso è nota soprattutto grazie a La compagnia del cigno. Claudia Tranchese la abbiamo invece conosciuta con la serie tv Gomorra 4.

Lorenzo Zurzolo non è certo un volto nuovo per i fan di Netflix, lo abbiamo visto nella serie italiana Baby nel ruolo di Niccolò, così come anche il collega Sergio Ruggeri. Anche Giulia Schiavo è nota soprattutto grazie a Skam mentre Maria Luisa De Crescenzo ha girato diverse serie e film tra cui Vacanze ai Caraibi. Rosanna Sapia ha invece interpretato Angela in La vita promessa.

Nel cast di Sotto il sole di Riccione pure Luca Ward e il cantante Tommaso Paradiso

Ma ve lo abbiamo già anticipato, gli attori del nuovo film Netflix Sotto il sole di Riccione non sono amati soltanto dai più giovani. Basta pensare a Luca Ward e Andrea Roncato. Senza dimenticare Isabella Ferrari che gli amanti di Netflix conosceranno già per il suo ruolo di mamma di Chiara nella serie italiana Baby. La grande attesa è tutta anche per l’amichevole partecipazione del cantante Tommaso Paradiso a cui è affidata la parte musicale come già intuibile dal titolo, considerando che è proprio una frase di un suo brano. Paradiso lo vedremo pure sul palco di un concerto, come si vede nel trailer di Sotto il sole di Riccione quindi anche i fan dell’artista saranno accontentati.

Un cast davvero ricco e variegato, insomma, per il nuovo film presto disponibile su Netflix. Non perdete l’appuntamento con Sotto il sole di Riccione dal 1 luglio sulla piattaforma streaming.