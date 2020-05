L’Italia che fa è il nuovo programma di Rai 2 con Veronica Maya: la prima settimana

Il palinsesto di Rai 2 si arricchisce di un nuovo programma e vede anche il ritorno in Rai di Veronica Maya. Un programma nuovo di zecca per la conduttrice, andrà in onda dal primo giugno e si chiamerà “L’Italia che fa”,: il programma in onda dal lunedì al venerdì, alle 16.10, dopo Detto Fatto, metterà al centro alcuni temi principali. Dalla riqualificazione delle periferie, all’affido familiare, reinserimento lavorativo di minori detenuti e violenza sulle donne declinati attraverso progetti e storie di enti non profit che già prima dell’emergenza COVID-19 erano impegnati per il bene comune, in servizi diretti alle categorie fragili.

“L’Italia che fa” farà conoscere ai telespettatori quattro storie di comunità locali, coinvolgendo Il pubblico a casa, attori e beneficiari dei progetti su diversi fronti: dai bambini agli anziani, dalla cultura all’educazione, all’ambiente.

Il programma si pone come ponte tra il pubblico e i temi trattati, con funzioni di sportello di servizio: la redazione del programma – all’indirizzo email [email protected] – raccoglierà segnalazioni, richieste e proposte da parte dei telespettatori che vogliono impegnarsi in prima persona, fare qualcosa di utile e concreto per la società e per l’ambiente che li circonda.

Vediamo alcune anticipazioni di quello che andrà in onda la prima settimana.

L’ITALIA CHE FA IN ONDA DAL PRIMO GIUGNO 2020: I TEMI DELLA PRIMA SETTIMANA

Lunedì 1 giugno il programma aprirà con il progetto EXMÈ di Cagliari, dove nel quartiere Santa Teresa di Pirri, in pochi anni, l’“Ex Mercato Civico”- EXME’ è stato trasformato nel baricentro di una piccola e felice rivoluzione. In collegamento il conduttore di “Quelli che il calcio” e attore Paolo Kessisoglu. A discuterne in studio Elisabetta Soglio, responsabile del settimanale del Corriere della Sera “Buone Notizie”, che per tutta la settimana approfondirà i temi trattati fornendo un punto di vista innovativo.

Martedì 2 giugno la trasmissione si sposta a Modena dove, dal 2016, più di 20 famiglie hanno accolto minori stranieri non accompagnati, presenti sul territorio della città e della provincia. In collegamento l’attrice e conduttrice televisiva Patrizia Pellegrino.

Teatro e musica arrivano invece mercoledì 3 giugno da Milano: in collegamento l’attore Paolo Conticini, con il progetto PUNTOZERO che nel carcere Beccaria insegna ai ragazzi detenuti i diversi mestieri che entrano in gioco nella produzione di spettacoli (montatori, addetti luce, attori, scenografi…) in modo che in futuro possano spendersi nel mercato del lavoro.

Giovedì 4 giugno, invece a Padova, per conoscere il progetto #CLOSED4WOMEN .Venerdì 6 giugno in studio tornano protagoniste tutte le realtà della settimana con un racconto corale assieme agli ospiti che hanno partecipato alle diverse puntate e a un’ospite finale, Maria Grazia Cucinotta.