Su Italia 1 arriva REsistiamo, il docufilm sul lockdown

Mercoledì 10 giugno andrà in onda, in prima serata su Italia 1, REsistiamo, un docufilm per raccontare come gli italiano hanno vissuto il difficile periodo di lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus. Il progetto è totalmente inedito. Durante la quarantena sono state seguite ben dieci storie differenti proprio per raccontare come gli italiani hanno vissuto diversamente le vicende legate alla pandemia globale che ci ha costretti a restare a casa per ben tre mesi. Sicuramente un progetto televisivo molto interessante che tocca tutti noi soprattutto perché vissuto in maniera reale. Ma che cosa vedremo nel corso del docufilm REsistiamo in onda questo mercoledì su Italia 1?

REsistiamo per raccontare la quarantena su Italia 1: le storie degli italiani ai tempi del Covid

Sono tante le storie protagoniste di REsistiamo. Da famiglie unite fino a chi ha vissuto la quarantena da solo. Bambini, nonni, fidanzati, amici, adolescenti, genitori, bimbi appena nati per raccontare con dei video diari il lockdown personale. In questi lunghi e complicati mesi i media ci hanno mostrato tantissime immagini degli italiani separati e allo stesso tempo uniti dallo stesso amore, la stessa forza e lo stesso tricolore nonostante la battaglia contro quel mostro di virus che stiamo continuando a sconfiggere. Le videochiamate che hanno tenuti uniti gli studenti con la scuola, i fidanzati in due città lontane, i nonni con i nipotini. Le file infinite fuori dal supermercato. I canti puntuali fuori ai balconi ogni pomeriggio alle 18. Chi ha continuato a lavorare, chi ha iniziato a farlo in smart working. I medici e gli infermieri, i veri eroi di tutto questo.

Tempo di emozioni su Italia 1 con REsistiamo

Insomma, quello che ci sembra certo è che con REsistiamo, Italia 1 metterà alla prova i nostri sentimenti. C’è davvero da scommettere che guardando questa serie di storie non caschi giù una lacrima. Le emozioni sono state tante durante la quarantena e l’appuntamento per riviverle è proprio mercoledì 10 giugno sulla rete Mediaset.