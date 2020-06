Oggi a Uomini e Donne la scelta di Giovanna Abate: scontata e prevedibile perchè al cuor non si comanda

Ultime puntate di Uomini e Donne, oggi 8 giugno 2020 e domani 9 giugno 2020 si chiude questa stagione che ha consacrato il programma di Maria de Filippi ( a parte una sfortunata parentesi) come il programma più visto della sua fascia, un format da record di ascolti. Oggi 8 giugno 2020 va in onda la scelta di Giovanna Abate che conclude quindi il suo percorso!

Curiosi di sapere chi ha scelto? Se continuate a leggere, lo scoprirete!

A UOMINI E DONNE LA SCELTA DI GIOVANNA ABATE OGGI 8 GIUGNO 2020

Sono settimane che è palesemente sotto tutti, il grande intessere che Giovanna Abate ha per Sammy. Lo avrebbe voluto raggiungere sicuramente nell’era del lockdown, avrebbe passato con lui la quarantena ben volentieri. Poi nel mondo di Uomini e Donne, proprio durante la difficile fase del coronavirus, è arrivato l’Alchimista. Un ragazzo per bene, educato che in un certo qual modo ha sembrato toccare le corde giuste. Almeno così credevano in tanti ma tutti gli altri, si sono accorti, guardando le puntate di Uomini e Donne, che il cuore di Giovanna batteva per un altro uomo. Lei ci ha provato a lasciarsi andare, a prendere altre strade ma quando ti prendi una cotta di quel genere, nulla puoi fare…

E infatti, come vedremo nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 8 giugno 2020, alla fine Giovanna sceglierà Sammy, per buona pace di Alchi aka Alchimista aka Davide Basolo. Alla fine era davvero palese, solo lui non si è accorto che il tempo passava ma Giovanna era sempre più presa del suo Sammy Hassan…

UOMINI E DONNE GIOVANNA SCEGLIE SAMMY: COSA RISPONDE IL CORTEGGIATORE?

Sarà stata fatale l’ultima esterna, quella durante la quale Sammy è piombato in terrazzo per marcare il territorio e far capire che ci teneva a manifestare il suo interesse per la tronista? Potrebbe essere…Ma la sensazione è che Giovanna abbia “usato” il nuovo arrivato solo per ottenere il suo scopo. Far ingelosire Sammy e farlo uscire allo scoperto. E alla fine il corteggiatore, stando alle anticipazioni che arrivano dallo studio di Canale 5, le avrebbe detto di si. Un si non molto entusiasta ma sarebbe comunque un inizio.