Serena Bortone al posto di Caterina Balivo su Rai 1: come sarà il suo nuovo programma

C’è ancora da aspettare in vista della presentazione dei palinsesti Rai che pare non saranno più presentati il primo luglio a Roma. E allora ci buttiamo a capofitto nelle anticipazioni e nelle anteprime che gli autorevoli siti di televisione, stanno lanciando in queste ore. Secondo quanto riferisce Tvblog, il prossimo anno al posto di Vieni da me andrà in onda un programma tutto nuovo che sarà condotto da Serena Bortone. Al posto di Caterina Balivo quindi arriva un’altra conduttrice che dovrebbe occupare lo spazio che andrà dalle 14 alle 15,40 ( a seguire ritroveremo Il Paradiso delle signore più che confermata dopo gli ottimi ascolti dell’ultima stagione).

Secondo quanto riferisce Tvblog, il nuovo programma che vedremo al posto di Vieni da me, si chiamerà Ogni mondo è paese. Niente quiz quindi, come qualcuno aveva ipotizzato, ma un altro spazio dedicato alle storie.

OGNI MONDO E’ PAESE IL NUOVO PROGRAMMA SU RAI 1 AL POSTO DI VIENI DA ME

Il programma della Bortone si chiamerà quindi Ogni mondo è paese e andrà in onda dopo il Tg. Ma questa non è la sola novità. Stando a quanto riferisce Tvblog, il programma si prolungherà anche dopo la soap.

Sul sito si legge:

sarà un grande contenitore che abbraccerà il territorio televisivo del pomeriggio della Rete 1 dalle ore 14 e fino alle 17:15 circa. Sarà diviso in tre parti, la prima dalle ore 14 sarà dedicata a delle interviste, la seconda dalle 15 circa a degli approfondimenti informativi e la terza dopo il notiziario flash a raccontare appunto il nostro paese.

Alle 17,15 quindi dovrebbe poi partire la nuova versione de La vita in diretta che, secondo molti, sarà affidata il prossimo anno a un solo conduttore, probabilmente un uomo, visto che la prima parte del pomeriggio vedrà invece la Bortone come protagonista.

Non sembrano esserci molti dubbi sul fatto che il volto maschile de La vita in diretta del prossimo anno sarà Alberto Matano. Cosa che, come saprete, ha provocato non poche reazioni. Si firmano persino petizioni di chi pensa che Lorella Cuccarini meriti di restare al fianco di Matano nella prossima edizione del programma di Rai 1.