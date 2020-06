Top Dieci stasera su Rai 1: nuove sfide nella seconda puntata, ecco gli ospiti

Ottimo esordio domenica sera per Top Dieci il nuovo programma di Rai 1 di Carlo Conti per l’estate. Con Top Dieci la Rai ha iniziato la fase 3 delle sue trasmissioni. Si torna in studio, tornano gli ospiti, tornano gli show in prima serata e a quanto pare il pubblico ha molto gradito. Con una media di quasi 4 milioni di spettatori davanti alla tv, la prima puntata di Top Dieci ha vinto la serata portando grandi cifre su Rai 1 che ha conquistato numeri eccellenti anche grazie alle semifinali e alla finale di Coppa Italia per quello che riguarda gli ascolti.

Ma torniamo alla seconda puntata di Top Dieci. Cosa vedremo oggi in tv per l’appuntamento del 19 giugno 2020? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

TOP DIECI SECONDA PUNTATA: OSPITI E SQUADRE DEL 19 GIUGNO 2020

Dopo aver compreso il meccanismo e dopo aver trovato divertente la prima puntata, si gioca ancora, e anche il pubblico a casa può giocare, anche se non in modo diretto. Lo faranno in studio i nuovi “concorrenti vip” scelti per l’occasione.

La prima squadra sarà formata da Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Mara Maionchi, mentre la seconda da Nino Frassica, Diletta Leotta e Cristiano Malgioglio.

In pratica, il loro compito sarà di scoprire tante diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura, appunto, tracciando così un preciso identikit del nostro Paese e facendo rivivere usi, costumi e gusti degli italiani, in un viaggio attraverso gli anni, che arriva sino ad oggi.

Ogni classifica sarà anticipata da una clip che introdurrà l’anno protagonista, per inserire nella giusta cornice gli avvenimenti storici, sportivi, di spettacolo e costume che l’hanno caratterizzato. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.

Ospiti di questo secondo appuntamento Leonardo Pieraccioni e Patty Pravo, intervistati da Carlo Conti, racconteranno quali sono le classifiche della propria vita: un’occasione per scoprire insieme al pubblico cose di loro magari ancora non conosciute. Il tutto sarà accompagnato da emozionanti filmati di repertorio.

Appuntamento quindi alle 21,30 circa subito dopo una nuova puntata de I soliti Ignoti.