Detto Fatto torna lunedì: tutto quello che vedremo dal 22 giugno 2020

Estate ancora in compagnia di Detto Fatto con Bianca Guaccero e tutta la squadra del programma di Rai 2. Detto Fatto ci farà compagnia ancora per due settimane con ricette, tutorial, consigli per la casa, moda, risate! Ma che cosa vedremo da lunedì 22 giugno per tutta la settimana, la penultima di questa edizione? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

PENULTIMA SETTIMANA CON DETTO FATTO: TUTTO QUELLO CHE VEDREMO DAL 22 GIUGNO

Nella settimana che parte lunedì rivedremo Carla Gozzi, con le rubriche di moda, Jonathan Kashanian, con la sua “Superclassifica Jon”, e Gianpaolo Gambi con gli spazi comici e di intrattenimento.

Nel corso di questa settimana, tra i tutor presenti in studio ci sarà, da lunedì al venerdì, l’interior designer Luca Medici che darà consigli su come arredare alcuni ambienti della casa in stile marino. A parlare di moda, invece, ci sarà Nenella Impiglia, lunedì e giovedì, con la sua rubrica dedicata alle scarpe e con ospiti in collegamento. Poi la stilista Olivia Ghezzi, martedì e venerdì, anche lei con ospiti in collegamento, mentre mercoledì ci sarà Marinella Zazzera con i suoi consigli per le spose plus size.

I tutorial di cucina in studio saranno affidati al pasticciere Alessandro Capotosti, presente lunedì e martedì, e a Giustina Dibello, presente giovedì e venerdì.

In collegamento interverranno tra gli altri: lunedì 22 giugno Beppe Convertini, conduttore della cerimonia di premiazione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera, in onda in esclusiva su Rai Cinema Channel e RaiPlay; Matilde Brandi, ospite della rubrica di Nenella Impiglia.

Martedì 23 giugno la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona interverrà nella rubrica di Olivia Ghezzi, mentre la giornalista, esperta di salute e benessere, Angelica Amodei, farà un tutorial per preparare degli smoothies detox. Mercoledì 24 giugno si collegherà, per la prima volta, Fabrizia Greco, chef a cui piace rivisitare i piatti della tradizione aggiungendo il suo tocco personale; mentre giovedì 25 giugno lo Chef Nicolò Duchini, che presenterà una sua ricetta. Venerdì 26 giugno Olivia Ghezzi ospiterà in collegamento Maria Rosaria Omaggio. Poi Gianni Molaro darà i suoi consigli alle spose sugli abiti e le tendenze di questa estate.

Insomma un’altra settimana da non perdere con il programma di Rai 2.

