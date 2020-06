La festa della musica è anche su Rai YoYo: la programmazione del 21 giugno 2020

Si fa festa anche su Rai YoYo con una programmazione speciale in occasione della festa della musica il 21 giugno 2020. La festa della musica è una Festa che coinvolge tutta Europa e trasmette un messaggio di armonia, creatività, coinvolgimento e universalità. Non è un caso che gli artisti italiani pochi giorni fa abbiano proprio lanciato un hashtag per sensibilizzare tutti in vista della festa della musica, ricordando come migliaia di persone lavorino in questo settore. Per l’occasione Rai YoYo regala una programmazione speciale ai piccoli spettatori e anche delle nuove proposte.

Ma vediamo come Rai Yoyo farà compagnia ai bambini con una programmazione speciale per il 21 giugno 2020.

LA FESTA DELLA MUSICA 21 GIUGNO 2020: LA PROGRAMMAZIONE DI RAI YOYO

Per tutta la giornata, Rai Yoyo offrirà una selezione a tema musicale degli episodi delle serie animate più note come “Peppa Pig”, “Masha e Orso” (con la nuova serie “Le canzoni di Masha”), “Quarantaquattro Gatti”, “Molang”, “PJ Masks I Super Pigiamini”, “Ricky Zoom” e “Bing”.

La festa del canale vedrà “Masha concertista” ma la ritroveremo anche rock star e cantare melodie di tutto il mondo ne “Le Canzoni di Masha”. Peppa Pig andrà a lezione di danza, Molang suonerà il pianoforte mentre il Super Pigiamino Gattoboy batterà il tamburo e terrà un gran concerto.

PER LA FESTA DELLA MUSICA UNA NOVITA’ SU RAI YOYO

Alle 16.25 andranno in onda i primi cinque episodi di “One Love”, serie animata creata da Andrea Zingoni per i bambini di età prescolare. Il racconto, la musica, i colori, le parole, il rapporto “sostenibile” con l’ambiente, i valori universali trasmessi, le emozioni protagoniste di ogni singolo episodio, tutto in “One Love” è stato concepito per permettere una stimolante partecipazione da parte dei più piccoli.

Alle 16.50 sarà trasmesso “Pipì Pupù e Rosmarina – Il flauto magico” di Enzo d’Alò, con la voce narrante di Giancarlo Giannini, uno speciale animato con i personaggi della popolare serie tv di Rai Yoyo, scritta da Enzo d’Alò insieme a Vincenzo Cerami.

Anche “L’Albero Azzurro” celebra la festa con la puntata “W la musica!” in onda alle 15.45. Ognuno ha un genere musicale preferito e scopriremo tutti i dettagli nel corso della puntata speciale del 21 giugno 2020.

