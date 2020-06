Salvo Sottile e l’addio a Mi manda Rai 3: “Se ho sbagliato qualcosa ho sbagliato io”

Da giorni sui social si combattono battaglie per l’addio di Lorella Cuccarini a La vita in diretta. Una scelta che ha fatto indignare tanti addetti ai lavori, molto colleghi. Ma la Cuccarini lascerà il programma, come stanno facendo anche altri giornalisti e conduttori, vedi Salvo Sottile che lascia Mi manda Rai 3 nel quasi silenzio generale. Eppure anche il giornalista siciliano, oltre ad aver fatto un ottimo lavoro nel programma qualitativamente parlando, ha portato ottimi ascolti alla rete. Nessuno però sembra indignarsi per questo cambio al timone del programma, a quanto pare…

Detto questo quella del 26 giugno 2020 è stata l’ultima puntata di Mi manda Rai 3 con Salvo Sottile che ha ringraziato tutti per il grande lavoro fatto. E noi ringraziamo anche lui, come abbiamo fatto con tutti i conduttori e i giornalisti che da marzo a oggi sono andati in onda, rischiando, mettendosi in gioco, con la paura anche di tornare a casa e contagiare i loro cari. Non era semplice gestire le dirette in questo complicato momento storico. Lo ricorda anche Andrea Vianello che in questa ultima puntata di Mi manda Rai 3 sottolinea l’ottimo lavoro svolto dal giornalista e da tutta la squadra che ha lavorato al programma. “In questi mesi di lockdown ho visto quanto è stato importante il vostro ruolo, hai raccontato il virus in un modo diverso da tutti gli altri. Hai aiutato i cittadini, so quanto è importante questo programma, volevo dirti grazie perché l’hai fatto molto bene” ha detto Andrea Vianello. Parole che hanno fatto commuovere Sottile, che ha definito un maestro il giornalista.

ULTIMA PUNTATA DI MI MANDA RAI 3 CON SALVO SOTTILE: IL SALUTO

Ecco le parole di Sottile che, già nei giorni scorsi, aveva fatto capire di essere ben poco informato sul suo futuro in rete:

“E’ stata un’avventura straordinaria, difficile, ci siamo messi al servizio dei cittadini, abbiamo dovuto cambiare pelle nell’epoca dell’emergenza coronavirus. Questo è stato possibile grazie a una straordinaria squadra. Lo splendido apparato tecnico ha fatto in modo di mandarci in onda lo stesso, per garantire non Rai 3, ma voi stessi, per avere qualcuno che vi potesse ascoltare. Grazie ai consulenti che gratuitamente si sono messi a servizio per rispondere alle vostre istanze. Se ho sbagliato qualcosa, ho sbagliato io, se vi abbiamo portato beneficio il merito è di questa grande famiglia di Mi manda Rai 3 che mi mancherà come mi mancherete voi. Per l’ultima volta vi saluto nel modo più affettuoso, ciao”

Mi manda Rai 3 torna in onda a settembre, ancora non si conosce il nome del conduttore che prenderà il posto di Sottile. Sembra che in pole ci sia Benedetta Rinaldi che ha condotto Uno Mattina e altri programmi della rete.