Ultima puntata per Italia sì con il ringraziamento dei saggi a Marco Liorni e il saluto a Eleonora Daniele

E’ tempo di saluti anche per Marco Liorni che in questo mese di giugno è stato un po’ il supplente su Rai 1! Il conduttore infatti ha preso il posto di Eleonora Daniele che, come saprete, il 25 maggio 2020, è diventata mamma della sua prima figlia, la piccola Carlotta. Liorni quindi ha fatto il suo debutto con Italia sì giorno per giorno e ha conquistato una buona fetta di pubblico riuscendo a tenere anche la leaderhip della fascia oraria, con buoni ascolti, in media con quello che Storie Italiane stava facendo nelle ultime puntate.

Oggi finisce questa avventura e arrivano i saluti anche se per Marco Liorni quello di oggi è un brevissimo arrivederci. Il conduttore infatti si prepara per il suo nuovo impegno. Lo rivedremo presto su Rai 1 in un fascia oraria diversa: anche quest’anno avrà il timone di Reazione a catena, il quiz fresco e leggero della rete in onda per tutta l’estate!

ULTIMA PUNTATA DI ITALIA SI GIORNO PER GIORNO: I SALUTI DI MARCO LIORNI

In questo mese Marco Liorni con il suo Italia sì ha cercato di aprire tante piccole finestre in Italia mostrando quello che succede nel nostro paese in questa fase di convivenza con il coronavirus. Dal Nord al Sud con tante testimonianze di gente comune. Tanti racconti, come succede anche nella versione pomeridiana di Italia sì, ma anche tanti servizi e approfondimenti che il pubblico di Rai 1 sembra aver gradito. Tutto questo condito da pareri e opinioni dei saggi, che non sono mancati.

Oggi 26 giugno 2020, arriva il momento dei saluti e per questa versione di Italia sì, probabilmente anche dell’addio visto che a settembre tornerà regolarmente in onda Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane.

Prima di chiudere, un commento di Mauro Coruzzi che mette sul podio proprio Marco Liorni e lo ringrazia per tutto il lavoro fatto in questa edizione. “Grazie Mauro per le bellissime parole, dette da te sono ancora più importanti” ha detto il conduttore. Ma c’è anche un’altra sorpresa, anche Manuel mette sul podio Marco Liorni con bellissime parole e lo ringrazia per la possibilità data. Anche per Rita sul podio c’è Marco Liorni, un grandissimo professionista. “E’ stato un anno molto lungo e difficile hai dovuto cambiare la trasmissione, abbiamo dovuto trasformare in Italia sì che era la realtà del paese che stavamo vivendo. Abbiamo fatto una puntata al posto di Domenica IN e tu sei stato bravissimo. Sei un grande professionista, ti voglio bene” ha detto la Della Chiesa. Il saluto dei saggi si chiude con quello di Elena Santarelli che fa tanti complimenti a Marco.

“Grazie di cuore per quello che avete fatto, ho capito che vi siete messi d’accordo” ha detto Liorni. “Ringrazio la redazione di questo programma ringrazio davvero tutti un lavoro straordinario è stato fatto, ringrazio anche la produzione, non era facile, ringrazio i nostri saggi, straordinari” ha detto Marco. E poi un bel 5 con il guanto per chiudere e dire arrivederci al sabato pomeriggio con Italia sì versione pomeridiana!

“Un bacione a Eleonora Daniele, questa è casa sua tornerà presto” ha chiuso il conduttore.