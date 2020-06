L’estate di Rai 1: tutti i nuovi programmi nel day time della rete da lunedì

Tutto pronto per la nuova programmazione di Rai 1. Dal 29 giugno 2020 inizia il day time estivo della rete. Vedremo nuovi programmi e programmi confermati ma con altre coppie di conduttori. Si parte all’alba con Uno Mattina che saluta la coppia formata da Valentina Bisti e Roberto Poletti e lascia spazio a Barbara Capponi e Alessandro Baracchini per la prima volta insieme a Uno Mattina Estate. A seguire una nuova proposta della rete. Prende il posto di Italia sì giorno per giorno il programma che vedrà Anna Falchi e Beppe Convertini protagonisti. Il nuovo programma si chiamerà C’è tempo per. La novità successiva arriva nel pomeriggio quando pochi minuti prima delle 17 torna La vita in diretta ma con Vita in diretta estate. Al timone del programma di Rai 1 al posto di Alberto Matano e Lorella Cuccarini arrivano Andrea Delogu e Marcello Masi. Si cambia anche con il quiz: torna Marco Liorni con Reazione a Catena.

UNOMATTINA ESTATE: NUOVA COPPIA PER IL 2020

“Unomattina Estate” saranno Barbara Capponi, volto noto del Tg1, e Alessandro Baracchini, mezzobusto dell’informazione di RaiNews24. Un tandem inedito per un contenitore rodato, in onda fino alle 9.55 dagli studi Rai di Saxa Rubra, con una scenografia e una grafica rinnovate. Rassegna delle principali notizie, spazi di economia, cronaca, salute, costume e società, con la presenza di esperti, collegamenti in diretta e servizi. Particolare attenzione verrà dedicata all’Italia che riparte attraverso reportage, inchieste e approfondimenti. Tra i temi trattati ci saranno il lavoro e lo smart working, la digitalizzazione e il distanziamento sociale, e uno sguardo alle generazioni più colpite dal lockdown: bambini e anziani.

C’E’ TEMPO PER IL NUOVO PROGRAMMA CON FALCHI E CONVERTINI

Alle ore 10:00 l’appuntamento, dal lunedì al venerdì, sarà con il nuovo format condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini: “C’è tempo per…”, dedicato agli over 65, protagonisti del terzo tempo della vita, che in Italia conta 13,8 milioni di persone (fonte: Istat). Donne e uomini preziosi per conoscere il passato e leggere il presente, un presente che con il Covid li ha messi a dura prova.

LA VITA IN DIRETTA ESTATE CON MASI E DELOGU

Alle 16.55 telecomandi sintonizzati su “La Vita in Diretta Estate”. Anche in questo caso doppia conduzione: Marcello Masi e Andrea Delogu. Rinnovato nella struttura narrativa, il programma racconterà l’Italia attraverso i mille volti e le tante storie che caratterizzano il nostro Paese. Tra gli inviati speciali del programma anche Sandra Milo, che con la figlia Debora Ergas, storica inviata de “La Vita in Diretta”, sarà protagonista della rubrica “In viaggio con mia madre”.

MARCO LIORNI TORNA CON REAZIONE A CATENA

L’intrattenimento di Rai1 prosegue con “Reazione A Catena” con Marco Liorni dalle 18.45, il gioco che mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori, proponendo ogni stagione più di settemila diverse associazioni di parole.

SETTE STORIE IN SECONDA SERATA

“Sette storie”, il nuovo programma di Monica Maggioni. Un racconto che nasce dalla volontà di riportare sullo schermo e approfondire le storie che nelle settimane della pandemia sono finite in secondo piano o non sono state raccontate fino in fondo. Sarà un viaggio attraverso protagonisti, persone, numeri e immagini dall’Italia e dal mondo. Permetterà di entrare anche nelle questioni più complesse con uno sguardo insolito. Saranno 60 minuti di reportage, analisi e scoperta di storie.

Che ne pensate di questo nuovo palinsesto di Rai 1?