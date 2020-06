Reazione a Catena torna su Rai 1: l’edizione 2020 andrà in onda fino a settembre

Quando arriva Reazione a Catena in tv significa che è tempo di estate e mai come quest’anno abbiamo davvero bisogno di voltare pagina e iniziare una nuova stagione. Senza abbassare la guardia, senza dimenticare tutto quello che è stato. Ma con la speranza che i prossimi mesi portino solo buone notizie, in Italia e nel mondo. Dal 29 giugno 2020 parte l’edizione 14 di Reazione a Catena, che ovviamente sarà all’insegna delle nuove regole e del distanziamento sociale. Marco Liorni, dopo aver condotto Italia sì e dopo averci fatto compagnia per un mese con Italia sì Giorno per Giorno, cambia fascia oraria ed entra nelle case degli italiani nel pre serale!

REAZIONE A CATENA ARRIVA SU RAI 1: LE NOVITA’

Il gioco conferma nell’associazione logica di parole la sua formula vincente. Mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori proponendo ogni stagione più di settemila diverse associazioni di parole. Oltre alla trasmissione televisiva, in onda su Rai1 tutti i giorni dal 29 giugno al 27 settembre alle 18.45, si potrà giocare con le parole e le associazioni anche su carta con la rivista settimanale. Da questa sera vedremo anche quali saranno le novità di questa edizione: niente interazione tra le squadre, niente scambi di mano, niente avvicinamenti. Il tutto seguendo le regole imposte dal Governo, senza abbassare la guardia. Ma con una ventata di freschezza e leggerezza, di cui abbiamo davvero tutti bisogno.

“Reazione a Catena” è un gioco che permette di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana. Chi vuole partecipare come concorrente può visitare i siti www.rai.it/raicasting e www.reazioneacatena.rai.it.

Prodotto nel Centro di Produzione Rai di Napoli, “Reazione a Catena” è un programma di Tonino Quinti, Francesco Ricchi, Stefano Santucci, scritto con Simona Forlini, Christian Monaco, Ivo Pagliarulo, e con Giancarlo Antonini, Paolo Fichera, Francesco Lancia, Alessandra Pagliacci, Alessandro Venditti. Basato su un formato concesso in licenza da Sony Pictures Television – prodotto in collaborazione con Sony Pictures Television. Scenografia Flaminia Suri, produttore esecutivo Nadia Fede, regia di Claudia De Toma.