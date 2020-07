Diaco si commuove in diretta a Io e Te e spiega perchè ha perso la pazienza con ospiti e non solo

Nella puntata di Io e Te in onda oggi 3 luglio 2020, Pierluigi Diaco ha parlato di quello che è successo nelle puntate del suo programma in onda ormai da un mese. Il conduttore è stato svariate volte poco cortese con i suoi ospiti ma non solo. Non ha avuto modi garbati neppure con le persone che lavorano al programma e che gli permettono di andare in onda. Approfittando della presenza di Flavio Insinna nello studio di Rai 1, ha deciso di chiarire questo aspetto e di chiedere in qualche modo scusa per quello che è successo in questo primo mese di diretta, provando anche a dare una sua motivazione. “In questo mese che lavoro in questo studio mi è capitato per il troppo amore e la troppa passione che metto in questo mestiere, essendo un emotivo, di avere delle intemperanze e quindi a microfono aperto, mi sono permesso di giudicare il lavoro delle persone che lavorano qua dentro” ha detto Diaco in diretta su Rai 1 nella puntata di oggi di Io e Te.

DIACO COMMOSSO SPIEGA PERCHE’ HA PERSO LA PAZIENZA

Il conduttore ha poi voluto continuare provando a spiegare al suo pubblico, quando sta succedendo. “Ogni tanto ho perso la lucidità e ho perso anche la pazienza, ma se mi si rivolto in maniera sgradevole è perchè chiedevo aiuto e fare questo mestiere con la passione, con la dedizione con cui lo facciamo io e questo signore qui (Flavio Insinna ndr) a volte può portare a perdere la pazienza. ”

E ancora: “Quindi se avete visto in circolazione, in questi anni, degli audio o dei video, non pensate che quelle reazioni assomiglino al comportamento e al carattere dei personaggi televisivi perchè come accade voi, nel vostro lavoro, di perdere la pazienza, accade anche a noi”.

Aggiungere forse anche delle scuse alle persone con le quali ha usato dei modi davvero sgradevoli ai limiti della maleducazione, da Jo Squillo a Monica Setta passando per una delle prime ospiti non famose di questa edizione, non sarebbe stato male.