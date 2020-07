Film stasera su Rai 2: Scatti di follia, scopriamo la trama

Ancora un venerdì sera all’insegna del giallo su Rai 2 e come sempre andiamo alla scoperta della trama del film che vedremo oggi in prima serata. Per il 10 luglio 2020, Rai 2 propone il film Scatti di Follia, un film diretto da Doug Campbell con Linsey Godfrey e Joshua Hoffman, che racconta la storia di Jennifer Higgins, una fotografa di moda con gravi problemi mentali.

Volete scoprire qualche dettaglio in più sulla trama del film che andrà in onda oggi su Rai 2? Allora continuate pure leggendo le anticipazioni.

SCATTI DI FOLLIA: LA TRAMA DEL FILM SU RAI 2

Jennifer sembra avere tutte le carte in regola per diventare una fotografa di successo e la sua carriera infatti è in ascesa. Anche le giovanissime modelle sognano di lavorare al suo fianco. Ma la vita della fotografa cambia all’improvviso quando si imbatte in un giovane liceale nerd. David si presenta da lei con occhialetti, pettinatura da uomo adulto e look discutibile ma la fotografa capisce che c’è molto materiale sul quale si potrebbe lavorare; decide di trasformarlo in un fantastico modello. Il ragazzo in breve tempo diventa una vera celebrità e i suoi scatti attirano l’attenzione dei magazine. Del resto che avesse uno sguardo magnetico e anche un bellissimo fisico, era sotto gli occhi di tutti. Ma se da un lato Jennifer è felice per il successo, dall’altro si rende conto che potrebbe perdere preso il legame che ha instaurato con lui…

L’ossessione di Jennifer inizia ad aumentare sempre più e cerca di sedurre David, ma quando quest’ultimo viene avvicinato da alcune sue coetanee, la fotografa in preda alla gelosia farà di tutto pur di liberarsi delle sue rivali.

Jennifer, infatti, non può sopportare che un’altra donna gli porti via il ragazzo e inizia prima a diffamare le giovani e poi a ucciderle, fino a scagliarsi contro lo stesso David, il super modello che lei ha creato e che considera suo…Le amiche di David cercando di metterlo in guardia rendendosi conto che la fotografa ha dei seri problemi e potrebbe essere un pericolo. Cosa succederà?

Non vi sveliamo il finale: appuntamento a stasera con il film Scatti di follia in onda oggi 10 luglio 2020 su Rai 2.