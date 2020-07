Palinsesti Canale 5 tra fiction, sport e reality: cosa vedremo da settembre

E’ tempo di pensare a quello che vedremo in tv da settembre e da Publitalia arrivano le certezze relative ai palinsesti Mediaset. In questo articolo ci concentriamo principalmente sul palinsesto di Canale 5 che vedrà serate molto diverse: ci sarà l’intrattenimento con Barbara d’Urso alla domenica; i reality con Signorini e Alessia Marcuzzi tra Gf Vip e Temptation Island, poi lo sport con la Champions e le fiction da ottobre 2020. Nessuna novità ma solo conferme, del resto a causa del coronavirus tutto è cambiato e i palinsesti estivi e non, ne hanno chiaramente risentito.

Vediamo quindi nel dettaglio la programmazione completa, da lunedì alla domenica per il prime time di Canale 5.

PALINSESTI CANALE 5: LA PROGRAMMAZIONE DAL LUNEDI’ ALLA DOMENICA

GRANDE FRATELLO VIP 5 al lunedì sera e al venerdì sera. Stando a quelle che sono le notizie del momento, la nuova edizione del Grande Fratello VIP di Signorini che dovrebbe avere un cast da urlo, debutterebbe i primi di settembre con un doppio appuntamento settimanale. Si andrà in onda al lunedì e al venerdì. Mediaset a quanto pare, non ha nessuna intenzione di imparare dal passato, gli ascolti deludenti a causa del doppio appuntamento settimanale, non hanno indotto chi prende le decisioni a cambiare. Quindi si ripete la stessa cosa. Non ci resta che sperare in un cast pazzesco degno di un doppio appuntamento settimanale.

TEMPTATION ISLAND con Alessia Marcuzzi. Sarà Vip, Nip? Non è dato saperlo. La sensazione è che sarà semplicemente una sorta “seconda stagione” come avviene con le fiction divise in due parti. Al martedì sera di Canale 5 torna quindi Temptation Island. Secondo i ben informati nella versione unicamente nip a differenza dello scorso anno quando la Marcuzzi aveva guidato i VIP. Dal 20 ottobre 2020 poi arriveranno le partite di calcio per la Champions.

Al mercoledì sera spazio allo sport e da ottobre alle fiction . Andrà in onda Made in Italy che avrebbe dovuto debuttare a marzo ma poi a causa del coronavirus ( e quindi dei mancati investimenti dei pubblicitari negli spazi della prima serata) è saltata.

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO TORNA A SETTEMBRE con Gerry Scotti ancora al timone del quiz. Gli ascolti non sono stati brillantissimi nell’ultima edizione in onda ma questo non ha fermato Mediaset che punta ancora una volta sull’usato sicuro. Chi vuol essere milionario andrà in onda al giovedì sera.

TU SI QUE VALES AL SABATO SERA con Maria de Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudry Zerbi in giura. Ci saranno Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni con loro Belen.

LIVE-NON E’ LA D’URSO TORNA ALLA DOMENICA come annunciato da Barbara d’Urso che tornerà in onda il 13 settembre sia con Live che con Domenica Live.

Questo il palinsesto di Canale 5 per i mesi di settembre , ottobre e novembre. Nessuna clamorosa novità. Tante conferme e certezze.