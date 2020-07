Ciao Maschio è il nuovo programma di Nunzia de Girolamo su Rai 1

In queste ultime settimane si era molto parlato del debutto in Rai come conduttrice, con un programma tutto suo, di Nunzia de Girolamo. Ormai la carriera politica è solo il passato e dopo la partecipazione a Ballando con le stelle, che è stata un po’ il battesimo in questo mondo, e l’ultima stagione televisiva in giro per le tv come opinionista, Nunzia de Girolamo viene promossa alla conduzione di un nuovo programma. Si chiama Ciao Maschio e andrà in onda al sabato sera, in seconda serata.

Il programma viene così presentato dall’ufficio stampa Rai.

Un parterre di ospiti esclusivamente al maschile che si sottoporranno al fuoco di fila delle domande e delle curiosità della conduttrice, pronta a scavare nei meandri della vita personale e professionale dei suoi interlocutori, nei piccoli misteri del quotidiano, nelle grandi fratture dei momenti di passaggio, nelle scelte, non sempre semplici, che la vita mette di fronte a ciascuno di noi. Un argomento a puntata come filo conduttore di un dialogo intimo ma anche collettivo sulle tematiche può coinvolgenti della attualità, della tradizione ma anche della modernità.

Di volta in volta il filo del racconto sarà interrotto da momenti di alleggerimento o di provocazione, sarà punteggiato da irruzioni nel salotto accogliente della padrona di casa per scuotere gli interlocutori e per costringerli a gettare la maschera. Non sono esclusi interventi irriverenti o divertenti ma anche tecnici, scientifici, polemici. Tutto sarà piegato allo svelamento delle personalità complesse e affascinanti dei tre ospiti in studio. Alla fine, un colpo di scena: il campo si ribalta, le telecamere scavallano ed emerge dal fondo una nuova figura che, con il compito del grande censore o della bonaria madre di famiglia, esprime il verdetto finale. Assolti? Promossi? Rimandati? E se, invece, qualcuno venisse sonoramente bocciato? Aspettare per credere. Il responso solo all’ultimo minuto.

Conduce: Nunzia De Girolamo

In onda il sabato dal 21 novembre