La vita in diretta con Alberto Matano in solitaria per sfidare Pomeriggio 5

Come ampiamente annunciato, la prossima edizione de La vita in diretta vedrà Alberto Matano protagonista in solitaria. Nessuna doppia conduzione per la prossima edizione del programma di Rai 1. La vita in diretta andrà in onda in formato più breve, iniziando alle 17,10 e quindi avrà solo la conduzione di Alberto Matano. Dopo il gran caos di questa stagione, con le liti e le polemiche di Lorella Cuccarini, si spera che nella prossima stagione televisiva ci sia più spazio per occuparsi dei contenuti, che delle polemiche collaterali.

La vita in diretta da settembre, si parte il 7 come con gli altri programmi del day time, cambia quindi orario e sfida direttamente Pomeriggio 5, in onda alla stessa ora.

LA VITA IN DIRETTA TORNA A SETTEMBRE CON ALBERTO MATANO

La nuova edizione de “La Vita in Diretta” inverno sarà caratterizzata da un unico pivot narrativo nella persona di Alberto Matano. Il taglio sarà prettamente giornalistico e risponderà ancora più radicalmente alla mission del titolo: la Vita in Diretta, appunto. Il conduttore si avvarrà della potenza della macchina Rai per raccontare le notizie mentre si verificano e le ripercussioni che potrebbero avere nel mondo. Dopo l’esperienza dell’emergenza Covid, “La Vita in Diretta” sarà ancora più una trasmissione di servizio con l’obiettivo di informare il telespettatore nel modo più completo e dettagliato possibile. La trama del racconto giornalistico sarà un’ampia sceneggiatura del reale con l’uso delle

risorse delle sedi regionali e delle sedi di corrispondenza internazionali. La stessa notizia, raccontata in presa diretta dagli inviati del programma o dai colleghi delle testate, rimbalzerà nelle parole dei corrispondenti, da Parigi a Pechino , New York, Londra, Il Cairo.

Da queste che sono le anticipazioni date dall’ufficio stampa Rai, ci sembra di comprendere quindi che la cronaca, sarà protagonista anche perchè, di spazio per raccontare altre storie, ce ne sarà negli altri programmi del day time di rai 1.

Prima de La vita in diretta, lo farà anche Serena Bortone, con il nuovo programma del pomeriggio di Rai 1.

La vita in diretta quindi sfida faccia a faccia Pomeriggio 5, andando in onda nella stessa fascia oraria del programma di Barbara d’Urso.