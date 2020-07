Oggi è un altro giorno il programma del pomeriggio di Rai 1 con Serena Bortone

Giornata infuocata per chi ama i palinsesti e vuole sapere tutti i dettagli per la nuova stagione televisiva. Oggi 16 luglio 2020 sono stati presentati i palinsesti Rai 1 arrivano le conferme e le novità per la prossima stagione. Come saprete il prossimo anno non andrà in onda Vieni da me. Al posto del programma di Caterina Balivo vedremo un programma nuovo di zecca dal titolo Oggi è un altro giorno con Serena Bortone.

Il programma andrà in onda alle 14 e sarà seguito dalle nuove puntate de Il Paradiso delle signore. Si parte il 7 settembre 2020 con la prima puntata in diretta dopo il Tg.

Ma scopriamo qualcosa in più su questo nuovo programma di rai 1.

OGGI E’ UN ALTRO GIORNO IL NUOVO PROGRAMMA DELLE 14 DI RAI 1

Un paese che riparte, un paese che quotidianamente si racconta, un paese

che scopre le sue luci e le sue ombre e ne discute. E’ questa l’ispirazione che

anima il nuovo programma che Serena Bortone condurrà tutti i giorni a partire dalle 14 su Rai1. Storie, fatti, persone che fanno andare avanti, ogni giorno, il nostro Paese: in crisi, ma sempre pieno di risorse ed energia, di forza d’animo e capacità di sdrammatizzare. Partendo dalle notizie e dall’attualità (più stringente o più inaspettata), “Oggi è un altro giorno” racconterà la variegata complessità italiana attraverso incontri, confronti, testimonianze: leggère, drammatiche, divertenti, romantiche, curiose, eccezionali, contrastate. Che potranno portare anche ad abbracciare (o promuovere) battaglie o campagne: civili, culturali, sociali.

Accolti nel suo “spazio” da Serena Bortone, e da lei ascoltati, provocati, messi alle corde, confortati, personaggi famosi, persone comuni, intellettuali, artisti, saranno essi stessi portatori/ testimoni di storie e/o commentatori partecipi di fatti e notizie. Parleranno, commenteranno, si confideranno e offriranno anche occasioni di puro divertimento. Un “racconto italiano” che, attraverso inviati, sarà anche racconto visivo di territori ed esperienze. Sempre con curiosità, voglia di capire e di conoscere.

