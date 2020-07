The Resident sospeso e Sorelle fa gli stessi ascolti: vince Canale 5

Era davvero necessario sospendere la seconda stagione di The Resident, una delle poche nuove proposte di Rai 1 per l’estate? A giudicare dal dato auditel incassato dalla replica di Sorelle, in onda ieri, possiamo proprio dire che la scelta della Rai è stata completamente sbagliata. La prima puntata della fiction con Anna Valle in replica ( a tre anni di distanza dalla messa in onda) registra una media di 1,9 milioni di spettatori, qualcosina in più rispetto alla media di 1,8 milioni di spettatori portati a casa due settimane fa dalla prima puntata di The Resident 2. Praticamente gli stessi ascolti, con una sola differenza: il pubblico, con i nuovi episodi di The Resident, avrebbe visto qualcosa di nuovo e magari chissà, già alla seconda puntata, ci sarebbe stato un dato auditel più interessante. E invece Rai 1 non ha dato tempo ai telespettatori di “sintonizzarsi” per seguire le nuove puntate della serie e ha scelto di sospenderla, lasciando il pubblico a bocca asciutta, come si suol dire. UN vero peccato perchè alla fine, tra i due litiganti, per usare un altro proverbio, il terzo gode. E infatti nella prima serata di ieri, 21 luglio 2020, ad avere la meglio è stata Mediaset che con Lo show dei record in onda su Canale 5, ha vinto la serata.

FLOP SORELLE IN REPLICA: NON SAREBBE STATO MEGLIO TENERE THE RESIDENT?

Vediamo quindi i dati auditel relativi alla prima serata di ieri, 21 luglio 2020.

La replica di Sorelle fa 1.930.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale5 la replica de Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 2.030.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Vince quindi la serata Canale 5.

Su Rai2 la 23° stagione di Squadra Speciale Cobra 11 766.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Chicago PD 6 1.404.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 #Cartabianca 1.382.000 spettatori con l’8.1% (presentazione di dodici minuti a 1.056.000 e il 5.3%). Su Rete4 Viaggi di nozze totalizza un a.m. di 931.000 spettatori (5.4%). Su La7 In Onda Focus 578.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 Una calda estate 471.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il Ladro di fulmini 360.000 spettatori con il 2%.

The Resident sospeso e Sorelle fa gli stessi ascolti: vince Canale 5 ultima modifica: da