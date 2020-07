Il mattino di Rai 3 cambia pelle: Agorà e Mi manda Rai3 con nuovi volti alla conduzione

Non sono mancate le polemiche da quando ormai più di una settimana fa sono stati presentati a Roma i palinsesti della nuova stagione Rai. In particolare sono state molto contestate alcune decisioni prese da Franco di Mare, neo direttore di Rai 3. Il mattino della rete, nonostante gli ottimi ascolti incassati negli ultimi anni, cambia pelle e si propone al pubblico con nuovi conduttori, in particolare per quello che riguarda Agorà e Mi manda Rai 3. Ha fatto molto discutere l’arrivo della Costamagna, una giornalista esterna, mentre Salvo Sottile ha dovuto lasciare Rai 3, apparentemente per lo stesso motivo ( nonostante gli ottimi ascolti incassati dal suo programma).

Ma vediamo come sarà questa nuova Rai 3 al mattino.

AGORA’ APRE IL MATTINO DI RAI 3 CON LUISELLA COSTAMAGNA

Si parte alle 8.00 con Agorà, la news room della rete che vive l’importante novità del cambio di conduzione. Dopo Andrea Vianello, Gerardo Greco e Serena Bortone sale al comando Luisella Costamagna ( Serena Bortone andrà su Rai 1 al pomeriggio con un nuovo programma). Giornalista dalle tante e differenti esperienze professionali che continuerà a raccontare il paese in questa nuova avventura .

Nato nel 2010 Agorà è diventato in breve tempo punto di riferimento dell’informazione italiana del primo mattino, se si escludono i tg. Un racconto della politica equidistante e che non fa sconti a nessuno, le notizie dell’attualità, un occhio sempre attento alle dinamiche estere e globali. Due ore in diretta, ogni giorno, con inviati e collegamenti.

Un programma di Servizio Pubblico per essere informati in tempo reale e orientarsi tra i principali fatti della giornata.

Conduce: Luisella Costamagna

In onda dal 7 settembre – ore 8.00

MI MANDA RAI 3 CON UNA COPPIA ALLA CONDUZIONE

Il programma è il più longevo sportello televisivo di tutela e informazione per i cittadini. Un programma dal grande valore civile che dà voce da anni a chi ha subito un torto o è stato vittima di disservizi, ingiustizie, truffe. Anche Mi Manda RaiTre vive un cambio di conduzione, Salvo Sottile passa il testimone a Lidia Galeazzo e Federico Ruffo, due risorse interne dell’azienda e della rete. Una trasmissione che conserva la mission originaria confrontandosi ogni anno con l’evoluzione delle problematiche, pensiamo soltanto all’esplosione delle truffe elettroniche che tanto mettono in difficoltà la popolazione over 65 e non solo. Il programma continuerà a raccontare l’Italia che funziona e quella dei diritti negati, degli sprechi, delle truffe, delle inefficienze della pubblica amministrazione.

Conducono: Lidia Galeazzo e Federico Ruffo

In onda dal 7 settembre – ore 10.00