Tale e quale show 2020 torna a settembre: i nomi dei possibili concorrenti

Non mancherà anche quest’anno su Rai 1, l’appuntamento con Tale e quale show, il programma con Carlo Conti che terrà compagnia al pubblico il venerdì sera. Si dovrebbe partire il 18 settembre 2020 con la prima puntata ma giù in queste settimane sono tantissime le anticipazioni sul cast che dovrebbe far parte del programma di Rai 1. Tanti nomi, poche certezze visto che in modo ufficiale, il conduttore, non ha ancora detto nulla in merito al cast di questa nuova edizione.

Non ci resta che scoprire quelli che sono i nomi dei papabili, dei possibili concorrenti che dovrebbero approdare su Rai 1 i prime time per cimentarsi con le imitazioni di cantanti famosi.

TALE E QUALE SHOW TORNA A SETTEMBRE 2020: ULTIME NEWS E ANTICIPAZIONI SUL CAST

Proprio qualche ora fa, Blogo, ha anticipato il nome di Manuela Arcuri che a quanto pare, sarebbe in pole per un posto in questa edizione dello show di Rai 1. E sempre da Tvblog.it arrivano anche altri nomi. E’ data per certa la partecipazione di Luca Ward, attore e doppiatore amatissimo; ma anche quella del modello vincitore di una Isola dei Famosi di Simona Ventura, Sergio Muniz, passato proprio alla storia per quella edizione del reality ( vinse dopo aver passato settimane da solo, nell’isola senza compagni di viaggio). Un altro nome fatto nelle ultime settimane è quello di Debora Caprioglio; e poi ci sarebbe anche quello di Francesca Alotta (vista di recente nello show Ora O Mai Più con polemiche annesse) e di Juliana Moreira, storica conduttrice di Paperissima e volto Mediaset. I nomi continuano a circolare, tra gli altri ad esempio, qualche giorno fa si è fatto anche quello di Pago che, dopo aver ritrovato visibilità grazie a Temptation Island sarebbe pronto per rimettersi in gioco.

Tra gli altri nomi anche quello di Francesca Manzini, del resto Carlo Conti, molto amico di Maria de Filippi, potrebbe aver seguito Amici, apprezzando le doti della bravissima imitatrice. Nel cast di Tale e quale show 2020, potrebbe esserci anche Debora Villa. E ancora si fanno i nomi di Veronica Gatto, del conduttore Michele La Ginestra e dell’inviata de La Vita in Diretta, Carolina Rey.

Potrebbe approdare a Tale e quale show anche Stefano Sala, ex concorrente del Grande Fratello VIP e modello. E tra gli altri nomi spunta anche quello di Francesca Testasecca, ex miss Italia.

Tale e quale show 2020 torna a settembre: i nomi dei possibili concorrenti ultima modifica: da