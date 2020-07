Filippo Bisciglia lascia il posto ad Alessia Marcuzzi dopo il suo successo a Temptation Island (Foto)

Il 28% di share per Filippo Bisciglia che ieri sera ha chiuso l’ennesima edizione di Temptation Island pronto a lasciare spazio ad Alessia Marcuzzi (foto). Non ha dubbi che anche lei sarà bravissima, dolce come ha già dimostrato di essere nella sua prima edizione di Temptation Island Vip. C’è chi vorrebbe ancora e sempre Filippo Bisciglia anche alla conduzione del reality show con i vip. In realtà già in questa sua ultima esperienza tra spiaggia e falò con le coppie c’erano anche alcuni vip: Antonella Elia e Manila Nazzaro, ma a settembre tocca alla Marcuzzi e lui sarà pronto a tornare l’anno prossimo. Filippo non lascia di certo il programma che adora, che continua ad amare come e più del primo giorno nonostante siano passati già sette anni. E’ a Uomini e Donne Magazine che il conduttore di 43 anni rivela le sue emozioni, la gioia per il successo, perché Temptation Island è un programma che piace molto al pubblico.

FILIPPO BISCIGLIA FIERO DEL SUCCESSO A TEMPTATION ISLAND

“Temptation è il primo programma che, da quando è iniziato, continua a crescere nei dati d’ascolto. La forza di tutto questo è e sarà sempre il team che lavora dietro questa trasmissione, in primis Maria” racconta che è diventato un programma più dinamico con i vari intrecci tra le storie. Un lavoro di squadra importante, scelte che funzionano.

Manda un grosso in bocca al lupo ad Alessia Marcuzzi, è una persona a cui è molto legato, è stata lei a fare per la prima volta il suo nome in tv: “Ho iniziato a fare televisione con lei, che a quel tempo conduceva la sua prima edizione del Grande Fratello. E’ stata la prima a dire il mio nome davanti a milioni di spettatori e ora conduciamo Io stesso programma: incredibile”.